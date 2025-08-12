Cazzu confirma reunión con Belinda en México: “La voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella”

El nombre de Cazzu nuevamente se encuentra entre las tendencias de nuestro país, pues, la cantante argentina está de vuelta en México, ya que llegó para presentar su libro “Perreo, una revolución”, sin embargo, la trapera también tiene planeado un encuentro con Belinda, cantante a quien admira y respeta, de acuerdo a sus propias palabras.

Julieta Cazzuchelli, nombre real de la intérprete de “Con otra” llegó a la capital este lunes 11 de agosto y en el AICM (Aeropuerto Internacional de la CDMX) se encontró con varios reporteros con quienes habló sobre la poca manutención y atención que Nodal le da a su hija Inti, así como el próximo encuentro que tendrá con Belinda, quien también es expareja del padre de su hija.

Cazzu confirma que conocerá a Belinda en México

Uno de los momentos más comentados de su llegada a México fue cuándo se le preguntó sobre la posibilidad de reunirse con Belinda, otra figura que ha marcado la vida mediática de Nodal. Sin rodeos, Cazzu confirmó que el encuentro se dará y no escatimó en halagos hacia la intérprete de Luz sin gravedad.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, aseguró con una sonrisa.

Belinda, por su parte, ya había mostrado gestos amistosos hacia Julieta meses antes. En junio de este 2025, la cantante española declaró que le alegraba el éxito de Cazzu en México, celebrando que hubiera vendido con rapidez sus presentaciones en el Auditorio Nacional.

“Me encanta que haya vendido sus auditorios nacionales y qué padre. Me siento muy feliz que en México la reciban con tanto amor porque se lo merece”, dijo entonces.

Estas declaraciones han incrementado las especulaciones sobre una posible colaboración entre ambas, lo que mantiene a sus seguidores atentos, además de que la creadora de corridos coquettes aplaudió el éxito del tema “Con otra” que lanzó Cazzu en el mes de marzo del 2025.

Foto: Captura de pantalla YT @cazzu / IG @reinaveneenosa

Cazzu habla de la crianza de Inti y la manutención

Consultada sobre la situación económica respecto a su hija, Cazzu fue clara. Señaló que no existe un acuerdo que considere justo en términos monetarios, ya que los gastos de crianza son elevados y no siempre están cubiertos en su totalidad.

“Los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y ya está”, expresó, en referencia a Nodal.

La intérprete dejó en claro que, aunque podría emprender acciones legales, ha decidido no hacerlo por ahora: “Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”, afirmó, recalcando que, a diferencia de muchas madres solteras, cuenta con la ventaja de poder trabajar y generar ingresos propios.

En cuanto al vínculo entre Nodal e Inti, la cantante confesó que no ha habido contacto desde el pasado 27 de mayo. No obstante, dejó ver que mantiene una relación cordial con la familia de su expareja: “Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay”, dijo, evitando entrar en conflictos públicos.