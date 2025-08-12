BLACKPINK anuncia comeback: todo sobre su nuevo miniálbum y fecha de lanzamiento

BLACKPINK, una de las agrupaciones de K-Pop más populares de los últimos años, está de regreso, pues recientemente la empresa YG Entertainment estaría planeando el primer disco de las chicas desde "BORN PINK", el cual fue lanzado el 16 de septiembre de 2022.

Actualmente, Rosé, Jennie, Lisa y Jennie se encuentran realizando su gira "DEADLINE World Tour" en Europa, pero planean agregar más fechas debido al éxito que han tenido. Sin embargo, se rumora que al terminar van a hacer su primer comeback importante para promocionar nuevas canciones.

Aunque no se han revelado mucho sobre su comeback, lo cierto es que en redes sociales los seguidores de BLACKPINK se encuentran muy emocionados, ya que su última canción "JUMP", lanzada el 11 de julio, ha sido todo un éxito en las plataformas y listas musicales.

BLACKPINK se encuentra de gira en este momento. (Créditos: X / @BLACKPINK)

¿BLACKPINK regresa con miniálbum?

Según diversos medios coreanos, la empresa de K-Pop estaría esperando lanzar el nuevo miniálbum de BLACKPINK el próximo otoño, específicamente en el mes de noviembre. Sin embargo, todavía no han mencionado detalles sobre el concepto o la fecha excata, por lo que habrá que esperar más información.

"BLACKPINK tiene que lanzar un álbum este año. El objetivo original era lanzarlo en octubre, pero el calendario ha cambiado. Planean lanzarlo en noviembre y, si es posible, actuar en el escenario", reveló una fuente cercana a YG Entertainment.

BLACKPINK busca regresar en noviembe. (Créditos: X / @BLACKPINK)

Mientras tanto, YG Entertainment ha mencionado que muy pronto darán más información sobre el regreso de las chicas, ya que actualmente se encuentran concentrados en la gira. "Lo anunciaremos más tarde a través de promociones oficiales", agregaron en una conferencia de prensa.

BLACKPINK y su éxitosa gira "DEADLINE World Tour"

La banda de K-Pop se encuentra cumpliendo con los 31 conciertos de su gira mundial "DEADLINE World Tour" que se realiza en 16 ciudades entre América, Asia y Europa. Aunque en un inicio hubo problemas con las ventas, sus shows han sido un éxito gracias a que han presentado sus nuevas canciones solistas y "JUMP".