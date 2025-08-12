Belinda se baja del escenario para cantarle a una fan en silla de ruedas | VIDEO

Con todo y tacones, Belinda bajó del escenario para reunirse con una fan que está en silla de ruedas que acudió a la presentación que ofreció en San Luis Potosí. El momento entre la cantante, de 35 años de edad, y la admiradora quedó grabado en video, de modo que se filtró en redes sociales y es tendencia.

En el clip se observa que la también actriz estaba en pleno concierto cuando supo de su fan con una discapacidad. Sin pensarlo, la intérprete de “Amor a primera vista” y “Cactus” se acercó al límite del escenario para bajar de éste. Preguntó quién la podía ayudar a bajarse y un hombre se paró frente a ella para recibir el brazos. Sin dudarlo, la artista se aventó.

Belinda sorprendió al bajar del escenario para reunirse con una fan que está en silla de ruedas. Foto: Instagram.

Todo sucedió en cuestión de segundos y fue así como Belinda logró llegar con su fan que está en silla de ruedas. La también modelo y su admiradora se abrazaron, como se aprecia en el video viral. Pero eso no fue todo, ya que la actriz de “Bienvenidos a Edén” también le cantó a su admiradora.

Piden que hay más artistas como Belinda

Videos de este momento protagonizado por la empresaria se encuentran tanto en TikTok como Twitter -plataforma ahora llamada X. Fans no sólo destacan la entrega de la famosa cantante, sino que incluso los conductores del programa “Venga la alegría” piden que haya más artistas como la intérprete de “Heterocromía”.

No es la primera vez que Belinda tiene un gesto de este tipo como un fan, ya que se caracteriza por la cercanía que mantiene con sus seguidores. En otros conciertos, la famosa también se ha bajado del escenario o ha enviado mensajes. Incluso llegó a interactuar con un fan “pedito”, a quien pidió que trataran con cuidado.

Belinda revive “El baile del sapito”

En redes sociales usuarios no sólo hablan del encuentro de Belinda con su fan que está en silla de ruedas, sino que también destacan que revivió uno de sus éxitos musicales. Sí, la cantante española naturalizada mexicana interpretó “El baile del sapito”, canción que lanzó en 2002 y fue parte de la banda sonora de la telenovela infantil “Cómplices al rescate”.

La actriz protagonizó esta telenovela infantil junto a Martín Ricca y Fabián Chávez. La historia, producida por Rosy Ocampo, gira en torno a un par de gemelas separadas al nacer, Mariana Cantú y Silvana del Valle. Un tema que generó debate fue la salida de Belinda, quien fue reemplazada por la actriz mexicana Daniela Luján.