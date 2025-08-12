Belinda recomendó a Cazzu para importante proyecto y podría estar en la televisión mexicana | VIDEO

Cazzu ha venido un par de veces a México, la más reciente para firmar su más reciente libro y estar con sus fanáticas o fanáticos. En esos momentos tuvo un duro enfrentamiento con la prensa, quienes le preguntaron si tiene una relación con Belinda, expareja de Christian Nodal, su expareja y padre de su hija, Inti.

Sin embargo, hay un par de temas que tuvo que atender en secreto. El primero es que una producción televisiva mexicana la quiere en sus pantallas. Ni más ni menso que La Voz México, donde querían, primero, a Belinda de vuelta, pero fue ella quien se negó para después recomendar a Cazzu con la producción.

"Cazzu representa el espíritu de la mujer latina, tendrá más éxito en México que en Argentina. La gente eligió. Cazzu participó con Lali Spósito en Argentina, cantando y participando. Muy bien le ha ido participando. Vino a México a firmar su libro, aparentemente, eso era lo más importante. Cuando la agarraron, le preguntaron si tenía relación con Belinda. Por fin lo confirma. Belinda le está ayudando, quiere ayudar a Cazzu, ya lo hizo a través de Nacho Peregrin, con revista, regalos, y otro regalo es supuesta y alegadamente, ella tenía una propuesta de hacer La Voz México otra vez, pero no tenía ganas porque le va un poco mejor que antes, pero recomendó a alguien. Habría recomendado a Cazzu para hacer el programa. Si esto se concreta, porque aún ahy conversaciones, pero hay un problema. Si esto sigue así, ella tendrá que hacer residencia en México porque le están abriendo el corazón y las puertas. Noticias Relacionadas Estas son las eliminaciones más HUMILLANTES de La Casa de los Famosos México

Cazzu quiere hacer televisión en México. Crédito: Cazzu

Lamentablemente no es lo único que hay en esta visita. México también recibió a Cazzu para que la argentina pueda platicar con su expareja, Christian Nodal, con el objetivo de que la cantante y trapera pueda negociar la ciudadanía de su hija Inti, así podría venir sin problemas al país para hacer el programa.

Lamentablemente, dio a conocer el periodista Javier Ceriani, es Christian Nodal quien pidió que su hija fuera mexicana, pero Cazzu se negó, pero ahora que lo necesita, es el cantante de regional quien se niega. De acuerdo con el periodista de origen argentino, es únicamente para molestarla.