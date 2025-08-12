Así fue el accidente en el que murió Carlos Figueroa, compañero de Danielle Dithurbide en "Despierta”

El pasado viernes 8 de agosto, la televisión mexicana se vistió de luto, especialmente aquellos que laboran en la producción del noticiero matutino “Despierta” conducido por Daniel Dithurbide, pues, fue la periodista quien anunció la muerte de Carlos Figueroa, uno de sus queridos compañeros de trabajo.

Minutos antes de las 9 de la mañana, Dithurbide hizo una breve interrupción a sus compañeros de deportes quienes iban a comenzar su sección, para dar la noticia de la muerte de su compañero, quien un día antes había muerto en un terrible accidente vial.

Así fue el accidente en el que murió Carlos Figueroa, compañero de Daniel Dithurbide

Como lo mencionamos al inicio de esta nota, la periodista y titular del noticiero “Despierta” de N+, anunció la muerte de su compañero Carlos Figueroa, quien fue parte importante de la producción del espacio noticioso, pues, aunque su rostro no aparecía en la televisión, su trabajo era fundamental para que todo saliera bien en el noticiero.

De acuerdo con la misma Danielle Dithurbide, tanto ella como sus compañeros se habrían enterado del fallecimiento de Carlos Figueroa minutos antes de dar la noticia, por lo que se encontraban completamente incrédulos ante lo sucedido, pues, su compañero y amigo perdió la vida a causa de un accidente en motocicleta.

“Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un en un accidente de moto…” dijo Danielle Dithurbide

Era colaborador de "Despierta".

Foto: N+

Hasta el momento de la redacción de esta nota, no se han dado más detalles del accidente que cobró la vida de Carlos Figueroa, solo se sabe que circulaba por las calles de la CDMX cuando tuvo el percance que acabó con su existencia.

Así anunció Daniel Dithurbide la muerte de Carlos Figueroa

Minutos antes de las 9:00 de la mañana de este segundo viernes de agosto, Danielle Dithurbide interrumpió la transmisión del noticiero “Despierta” para dar a conocer una noticia que conmocionó a todo el equipo y a la audiencia: la muerte de su compañero Carlos Figueroa. En ese momento, la periodista se encontraba acompañada de Toño de Valdés y Anselmo Alonso, expertos en deportes, así como de Carlos Ugalde, especialista en espectáculos. La pausa informativa estuvo cargada de emotividad y sorpresa por la inesperada partida.

Según relató la propia Dithurbide, Carlos Figueroa falleció el jueves 7 de agosto en un accidente a bordo de una motocicleta. Aunque no dio más detalles sobre el siniestro, la conductora expresó que la noticia dejó a todo el equipo en estado de shock. “Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Figueroa… estamos conmovidos, tristes, en shock”, expresó conmovida frente a las cámaras.

Dithurbide también recordó que Figueroa formaba parte esencial del staff del programa, pues cada mañana estaba presente en el foro. “Él estaba con nosotros aquí en el piso, todos los días, descansa en paz Carlos y todo nuestro cariño a tu familiar…”, dijo al despedirse de su compañero. Las palabras de la periodista dejaron ver el aprecio y el respeto que el equipo sentía por él, sumando así un momento de profunda tristeza en la historia del noticiero.