Aseguran que Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconciliaron, la salud de la conductora las unió de nuevo

Recientemente la salud de la conductora de televisión, Yolanda Andrade, generó bastante preocupación después de que concediera una entrevista con distintos medios en la que confirmó que fue diagnosticada con dos enfermedades degenerativas incurables.

En la plática, la titular de "Montse y Joe" dijo que actualmente se encuentra bien, pero las enfermedades que padece no tienen cura. Explicó que poco a poco irá perdiendo la movilidad y el habla, sin embargo, se mostró optimista ante estas circunstancias.

La conductora enfrenta un fuerte problema de salud. Foto: Cuartoscuro

¿Yolanda Andrade y Verónica Castro tienen comunicación?

Después de las declaraciones de Yolanda Andrade, la revista TVNotas compartió una entrevista con una amiga de la famosa, quien aseguró que desde hace tiempo la conductora de televisión mantiene comunicación con la primera actriz, Verónica Castro, de quien pasó varios años distanciada.

En su reciente publicación, la revista de espectáculos TVNotas entrevistó a una amiga de Yolanda Andrade y Verónica Castro. En la plática se detalló que las famosas retomaron su comunicación después de las enfermedades que enfrenta la titular de "Montse y Joe".

“Verónica Castro, pese a todo, le tiene un gran cariño. Ahora más que nunca están en constante comunicación”, explicó.

En este sentido se detalló que la exconductora de "Big Brother" le ha proporcionado a Yolanda Andrade contactos de doctores y especialistas para que atienda sus problemas de salud. Detalló que cuando coinciden en la Ciudad de México se reúnen para pasar un tiempo juntos.

Además, la supuesta amiga de Yolanda Andrade y Verónica Castro explicó que las famosas se pidieron perdón por todo lo que sucedió en el pasado. Señaló que la primera actriz está muy afectada por la actual situación que está viviendo Yolanda Andrade, por lo que no existió ningún reclamo.

"Le afectó la enfermedad que padece. Su relación está mejor que nunca", apuntó.

La actriz no ha hablado sobre este tema. Foto: Verónica Castro

¿Qué pasó entre Verónica Castro y Yolanda Andrade?

En 2020, Yolanda Andrade concedió una entrevista en la que dijo que se había casado en Países Bajos con una "hermosa mujer". Inmediatamente surgieron especulaciones que se refería a Verónica Castro, pero la primera actriz negó su relación con la conductora de televisión.

Tras el escándalo, Verónica Castro, una de las actrices más famosas en México, anunció su retiro del mundo del espectáculo para evitar más escándalos. Por su parte, Yolanda Andrade ha enfrentado fuertes problemas de salud y recientemente explicó que sufre dos enfermedades degenerativas incurables.