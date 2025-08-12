Aleks Syntek sufre un accidente, FOTO de su actual estado de salud genera preocupación, esto se sabe

En las últimas horas el nombre del cantante y compositor, Aleks Syntek, ha aparecido en las portadas de los medios de la farándula después de que apareciera con una pierna inmovilizada y caminando con el apoyo de una muleta, generando especulaciones sobre el verdadero motivo de su actual estado de salud.

A sus 55 años de edad, Aleks Syntek es considerado uno de los artistas pop más famosos en México gracias al éxito que ha conseguido con sus canciones "Intocable", "Sexo, pudor y lágrimas", "Aquí estoy yo" y "Duele el amor", por lo que su reciente aparición provocó demasiada preocupación.

Aleks Syntek sufre accidente

En una entrevista concedida a Televisa, el cantante, Aleks Syntek, preocupó al aparecer con una pierna inmovilizada y auxiliado con una muleta. Para poner fin a todos los rumores el compositor explicó qué fue lo que le pasó y cuál es su estado de salud.

Durante la plática el famoso nacido en Mérida, Yucatán, dijo que lamentablemente sufrió una caída en las escaleras de su casa. Detalló que al momento de resbalarse, levantó una de sus piernas y se pegó, provocando una fractura. La extremidad le fue inmovilizada para evitar mayor riesgo.

“Me caí de las escaleras de mi casa. En el tercer escalón me tropecé, pero en el momento que iba cayendo, levanté el pie y pegué contra, no sé si fue la pared o la escalera, pero ahí me fracturé el pie porque por tratar de evitar la caída”, explicó.

Aleks Syntek de 55 años de edad dijo que la bota ortopédica le permite realizar sus actividades de manera normal, pero tiene que extremar precauciones pues el accidente estuvo a punto de llevarlo al quirófano.

El músico concedió una entrevista. Foto: Instagram/@televisa_espectaculos

¿Quién es Aleks Syntek?

Raúl Alejandro Escajadillo Peña, mejor conocido como Aleks Syntek, es un famoso cantante mexicano nacido en Mérida, Yucatán. A sus 55 años ha conseguido gran parte de su fama gracias a sus éxitos "Intocable", "Sexo, pudor y lágrimas", "Aquí estoy yo" y "Duele el amor".