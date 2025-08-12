Aldo de Nigris es el líder de la semana, así fue su llega a la suite con Abelito

Este lunes 11 de agosto se llevó a cabo la tercera prueba semanal por el liderazgo en La Casa de los Famosos México en donde los habitantes se convirtieron en Tritones y Sirenas, al poner a prueba sus habilidades físicas, como era de esperarse, el cuarto Día tuvo más finalistas, mientras que el team noche solo tuvo a Aldo.

Finalmente y de una manera digna de aplaudir, Aldo de Nigris en menos de tres minuto pudo cumplir con la prueba y así fue como se convirtió en líder de esta semana, por lo que es inmune y no será nominado por sus compañeros este miércoles, pero, también el regiomontano subió a la suite del líder y eligió a Abelito para compartir esta semana los beneficios de la comodidad.

Así fue la llegada de Aldo y Abelito a la suite del líder

Luego de haberse consagrado como indiscutible ganador del liderazgo de esta semana, Odalys Ramírez y Diego de Erice cuestionaron a Aldo sobre a qué integrante de La Casa de los Famosos México elegiría como compañero de suite, a lo que el exfutbolista regiomontano sin pensarlo aseguró que iba a elegir a alguien de su cuarto, y fue así como dijo que Abelito sería su compañero en La Suite.

De manera inmediata, los conductores de La Casa de los Famosos México le pidieron a Aldo y Abelito que subieran a conocer La Suite del Líder, por lo que los famosos corrieron a conocerla, al abrir la puerta de lo que será su recámara por esta semana, quedaron impactados.

“¡Ah! si está bien fresa”, dijo de manera inmediata Aldo de Nigris

No tardaron ni un minuto en inspeccionar cada uno de los rincones de la suite y de comer algunos de los bocadillos, frutas y botanas que la producción les da a los habitantes de La Suite como recompensa a su esfuerzo por haber ganado la prueba.

Fue así que Aldo comenzó a comer un panecillo de chocolate y una bebida hidratante para recuperar el esfuerzo que hizo en la prueba de líder en donde, por cierto, logró tiempo récord en lograr meter todas las pelotas, por lo que fue reconocido por La Jefa a nivel nacional.

¿Qué beneficios tiene Aldo al ser el líder de esta semana?

Además de darle un respiro al cuarto noche y tras dos semanas de haber perdido las pruebas de líder, Aldo se convirtió en el primer integrante del cuarto más querido por el público, pero, el regiomontano cuenta con beneficios personales.

Y es que, Aldo De Nigris como ya lo mencionamos es acreedor a disfrutar por una semana el confort de la suite del líder en donde tiene acceso a una cama en la que descansará junto con Abelito, y podrá comer dulces, helados, fruta, botanas y todo lo que la producción les ponga, pero eso sí, no puede bajar nada para compartir con sus demás compañeros, además disfruta de mascarillas y la relajación del jacuzzi, así como una mesa de billar para que pueda jugar con Abelito.

Pero, eso no es todo, pues Aldo es inmune a las nominaciones, es decir, el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México, no lo pueden nominar este miércoles 13 de agosto, pero, él sí puede nominar, eso lo hace permanecer una semana más. Además el regiomontano deberá defender en una prueba la salvación, si la gana podrá salvar a uno de los nominados de esta semana.