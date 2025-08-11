Segunda gala de eliminación de LCDLF marca récord de votos en un reality show mexicano

La noche del pasado domingo se vivió una nueva y electrizante Gala de Eliminación en 'La Casa de los Famosos México', reafirmando su posición como el programa más visto de la televisión dominical. El reality show de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog no solo capturó la atención de más de 13.7 millones de personas, sino que también superó su propio récord de la semana anterior, registrando más de 11.2 millones de votos, un asombroso 57% más que en la primera gala.

La tensión en la casa se sintió hasta el último momento, pero finalmente la suerte de uno de los nominados estaba echada. El público, con su poder de voto, decidió que el polémico actor de origen cubano, Adrián Di Monte, fuera el segundo eliminado de esta temporada.

Di Monte, quien durante su estancia formó parte del equipo Noche, tuvo que despedirse de sus compañeros y de la oportunidad de competir por el gran premio. El jugador estaba no solo en la mira de todo el público, también en la de los habitantes de la casa por razones que superan el reality.

¿Cómo ver La Casa de los Famosos?

Por otro lado, los nominados que se salvaron y que seguirán en la contienda son Alexis Ayala, Mar Contreras y Priscila Valverde. La permanencia de estos tres famosos en la casa demuestra que sus estrategias y personalidades han logrado conectar con la audiencia, asegurando su lugar una semana más en el codiciado reality.

Con la salida de Di Monte, la casa se reconfigura y las alianzas se pondrán a prueba. Los habitantes restantes, entre los que se encuentran figuras como Facundo, Aldo de Nigris, Ninel Conde y Dalilah Polanco, deberán afinar sus estrategias para la próxima nominación. La convivencia, los desafíos y las emociones están a flor de piel, y cada decisión podría ser la clave para seguir en el juego.

El éxito de La Casa de los Famosos México trasciende la pantalla, convirtiéndose en un verdadero fenómeno social. Las redes sociales arden con comentarios, memes y debates sobre lo que ocurre 24/7 en la casa, consolidando al programa como el tema de conversación más relevante de la semana.

Cada domingo a las 20:30 horas, por la señal de Las Estrellas, bajo la conducción de Galilea Montijo, la emoción se eleva. Mientras que los miércoles a las 22:00 horas, en Canal 5, se revelan las nuevas nominaciones que mantendrán a todos en vilo hasta el próximo domingo. ¿Quién será el siguiente nominado en abandonar la casa más famosa de México? El público tiene la última palabra.