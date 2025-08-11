¿Regresa Otro Rollo? Esto sabemos de la reunión de Adal Ramones y Yordi Rosado tras 18 años

Martha Figueroa abrió la caja de Pandora en su canal de YouTube. Durante su podcast personal, la periodista de espectáculos aseguró que "Otro Rollo", el programa con el que se dieron a conocer Adal Ramones, Yordi Rosado, Mauricio Castillo, Roxana Castellanos y compañía, regresará al aire y quizá, con un nuevo formato.

Al darse a conocer esta noticia, los seguidores del equipo de conductores comenzaron a manifestarse en redes sociales en referencia a los conductores que regresarían y si lo harían también en Televisa, en donde transmitían todos los martes a partir de las 21:00 horas.

En El Heraldo de México te compartimos un poco sobre lo que sabemos del regreso a la televisión de "Otro Rollo" y quienes serían los conductores que no formarían parte de esta nueva etapa de un programa que marcó una etapa específica de la televisión mexicana, desde 1999 y hasta el 2007.

Crédito: Otro Rollo Fan Page

¿Qué sabemos del regreso de "Otro Rollo"?

Durante el episodio número 49 de su podcast, Martha Figueroa platica con Hugo Maldonado sobre el regreso de Otro Rollo y al tiempo que el conductor le dice a la periodista que el programa regresará, ella advierte que esta noticia no le agradará a muchas personas. "Hay unos que no están muy contentos de que vuelvan, pero sí van a volver", dice Martha.

Hugo, entonces, comienza a contar quiénes son los conductores que vuelven a Otro Rollo:

Adal Ramones

Yordi Rosado

Roxana Castellanos

Mauricio Castillo

Gabriela Platas

Eduardo España

¿Cuáles son los conductores de Otro Rollo que no regresarían?

En Otro Rollo participaron también conductores de la talla de Consuelo Duval, Jorge Alejandro, Manola Díez, Tamara Vargas, Eddy Vargas, Samia Bracamontes, Luis Orozco y Yuliana Peniche, quienes presuntamente no estarían para este nuevo formato de este programa de televisión que comenzó a transmitirse en Puebla en 1995 y que para 1997 comenzó a formar parte de la programación de Canal 9 en televisión abierta.

A partir de mayo de 1999 fue parte de la barra programática de Canal 5 los días martes, siendo un referente de los programas nocturnos de mitad de semana, con variedades, sketches, sátira e invitados que en un inicio fueron nacionales, pasando después a internacionales.

¿Cuál sería el nuevo formato de Otro Rollo?

De acuerdo a lo que se informó en el podcast de Martha Figueroa, regresarían en un show en vivo, el cual se anunciará este martes 12 de agosto en una conferencia de prensa. "Qué buenos eran y, además, cuando hubo gira de Otro Rollo no sabes la girota. Se fueron a todo Estados Unidos, muchas ciudades de México, Centro y Sudamérica, unos lugares que dices ¿te cae? Ahí andaban haciendo gira de Otro Rollo y pues ahí se forraron y fue una gira exitosísima", dice Martha.

Martha asegura que ella siempre creyó que era un error que terminara el programa porque "todavía tenía mucho que dar, yo siento que lo quitaron antes de tiempo". La conductora también agregó que quienes se molestaron con el regreso de Otro Rollo fueron aquellos conductores a los que no tomaron en cuenta para este regreso "y a unos que van a quitar... Bueno no van a quitar, van a dejar algunos trabajos para sumarse y no están de acuerdo los dueños de los huecos que van a dejar".