¿Quiénes son todos los habitantes eliminados de La Casa de los Famosos México 3, HOY 11 de agosto?

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ya se juega por cuartos, por lo que las rivalidades ya empiezan a ser más evidentes y polémicas. Después del cambio de cuartos, los participantes comenzaron a tener roces importantes entre ellos, mismos que se extendieron hasta la gala de nominación y de eliminación. Ahora, tras la salida de Adrián Di Monte, toca recordar a todos los famosos que han abandonado el reality show más viral del momento.

La temperatura en La Casa de los Famosos México empieza a subir, por lo que muchos de los habitantes que ya abandonaron el programa agradecen haber salido antes de que estallara la bomba dentro de la casa más viral y polémica de México. El último en abandonar la casa fue Adrián Di Monte, quien aparentemente no quería salir del reality show. Tras el reencuentro con su esposa y el nuevo proceso para comenzar a reintegrarse a la vida cotidiana, vamos a recordar a todos los eliminado.

El actor cubano se convirtió en el segundo habitante en abandonar La Casa de los Famosos México. Ahora, con 13 personas dentro del programa, es momento de hacer cuentas y presentar a los dos personajes que ya no estarán en lo que resta de las dinámicas y actividades dentro del show. Eso sí, todavía participarán en algunas galas y vivirán momentos importantes dentro del reality presentado por Galilea Montijo.

Adrián Di Monte fue el segundo eliminado (IG: lacasafamososmx)

Adrián Di Monte es el segundo eliminado de La Casa de los Famosos

El actor tuvo un paso por La Casa de los Famosos México bastante complejo. En la semana 1, Di Monte fue la persona que tuvo más posicionamientos en su contra, solo Mar no se puso detrás de él en la Gala de Eliminación. La gran sorpresa fue que el cubano entró a la silla giratoria y regreso a la casa, más fuertes y con muchas ganas de ser él.

En aquella primera semana se le confirmó que fue juzgado por muchos por todo lo que se comentó previo a entrar a la casa. Para la segunda semana, Di Monte comenzó a ganarse a algunas personas dentro del programa, pero su actitud y sus actos dentro de la casa no fueron suficientes para ganarse el corazón de los fans. El actor terminó eliminado en la semana dos y ahora podrá disfrutar de la tan anhelada luna de miel con su esposa.

Olivia Collins fue la primer eliminada de LCDLFM (IG: lacasafamososmx)

Olivia Collins fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos

La mejor amiga de Maribel Guardia fue la primera en dejar la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. La actriz de 67 años no soportó su nominación en la semana 1 y terminó cambiar su actitud dentro del reality show. Los fans se percataron de estos cambios y decidieron no apoyarla en la Gala de Eliminación. Tras ser la que menos votos consiguió, se convirtió en la primera en abandonar la casa.

En aquella gala, Adrián la acompañó a la silla giratoria, pero el cubano fue bien apoyado por sus fans, quienes no permitieron que se fuera de la casa, a pesar de comenzar a externar sus ganas de estar con su esposa y el poder vivir la luna de miel que tuvieron que posponer para que entrara al reality show. Volviendo a Olivia Collins, la actriz confirmó en las galas de la semana 2 que la casa ya no era como ella la había dejado, por lo que se mostró agradecida de haber salido en la primera semana.