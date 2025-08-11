¿Quién fue Óscar Lerma, hijo de David Lerma, mejor conocido como 'Guadaña Jr.'?

El mundo del rock está de luto tras confirmarse la muerte de Óscar Lerma, mejor conocido como 'Guadaña Jr.'. Los encargados de confirmar la noticia de fueron los encargados del Centro de Espectáculos La Lomita, ubicado en el Estado de México. Ahora, en medio del luto en la industria musical, vamos a recordar un poco de quién era y su legado arriba de los escenarios y del rock en español. Se tiene que recordar que tenía la misión de continuar con el legado de su padre.

El hijo de la leyenda del rock en español se presentó en el centro de espectáculos el pasado 10 de agosto 2025. Lo que nadie se esperaba era que horas después de presentarse ante su gente, se confirmaría que perdió la vida. En la información se confirmó que falleció fuera de las instalaciones, una calle que colinda con el estacionamiento del lugar ubicado en Estado de México. Hasta el momento las autoridades no indican que fue lo ocurrido en el Cuautitlán.

Óscar Lerma perdió la vida el pasado 10 de agosto (FB: Guadaña Jr.)

¿Quién fue Óscar Lerma, el 'Guadaña Jr.'?

Como ya se mencionó, Óscar Lerma era hijo de David Lerma (leyenda del rock mexicano), por lo que era conocido en el mundo del rock como 'Guadaña Jr.'. Lerma había comenzado su carrera arriba del escenario en este 2025 con la misión de seguir con la herencia y el legado de su padre en el rock & rol. Se tiene que recordar que su padre perdió la vida en mayo, por lo que quería mantener con vida su legado y el de la banda que fundó.

El pasado 23 de junio, Guadaña Jr. se presentó en el Centro Cívico de Ecatepec, donde confirmó daba inicio a su carrera musical, con la misión de mantener el legado de su padre con vida por mucho tiempo más. La idea de Óscar era hacer que la gente pudiera seguir disfrutando el sonido original de la Banda Bostik, desde hace 40 años, cuando inició la banda David, su padre. Lerma confirmó que iban a mantener el estudio de grabación para sacar su primer disco, un tributo a su papá.

"Le vamos a dar (al público) el sonido original de la Banda Bostik, de hace 40 años, cuando ellos iniciaron", indicó Óscar Lerma en el comunicado donde comenzó su carrera musical.

Guadaña Jr. quería mantener vivo el legado de su padre (FB: Guadaña Jr.)

¿Cómo murió Óscar Lerma, el 'Guadaña Jr.'?

De acuerdo con los primeros informes Óscar Lerma perdió la vida en las inmediaciones del Centro de Espectáculos Cuautitlán. En la publicación donde se confirmó su muerte se dejó claro que fue encontrado sin vida en la calle que colinda con el establecimiento donde se habría presentado la noche del domingo 10 de agosto 2025.

"El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, desviviendo a Guadaña Jr. Los acompañamos en su dolor", se lee en el comunicado del Centro.

Hasta el momento, las autoridades siguen investigando qué fue lo que ocurrió en el lugar de los hechos donde se encontró el cuerpo de Guadaña Jr. En lo que la Fiscalía analiza lo ocurrido el pasado 10 de agosto, en redes sociales ya circulan algunas teorías. Una de las más sonadas indica que perdió al vida por un ataque a balazos, pero no existe ninguna información oficial donde se confirme lo que circula en redes.

La información que circula en internet indica que se presentó una balacera en las inmediaciones del inmueble donde se presentó el Guadaña Jr.. El hijo de la leyenda del rock salió herido de dicho lugar. Otros indican que perdió la vida en el lugar de los hechos y mucho antes de que pudieran llegar los equipos de rescate y la policía para atender el llamado. Hasta el momento los familiares no se han pronunciado al respecto.