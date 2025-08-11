¿Quién es Georgina Rodríguez? La futura esposa de Cristiano Ronaldo

La prometida de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, se volvió tendencia este lunes luego de que el futbolista le pidiera matrimonio. Aquí te decimos todo lo que debes saber sobre su futura esposa y madre de sus hijos. Se trata de una modelo e influencer quien se ha posicionado como una de las empresarias españolas más influyentes en el mundo de la moda.

Independientemente de su relación con el futbolista, uno de los mejor pagado del mundo, ella mantiene proyectos que la han llevado a participar con firmas de moda internacional, incluso firmó con Netflix para compartir momentos íntimos de su vida a través de la serie "Soy Georgina" donde contó cómo conoció a su pareja y detalles de cómo ha llegado a posicionarse como una de las mujeres más influyentes del mundo.