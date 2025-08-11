Shakira regresó a México para retomar los conciertos como parte de la gira “Las mujeres ya no lloran world tour” para el que ha subido al escenario a otros artistas como invitados especiales. Para este lunes 11 de agosto se planeaba que fuera Pitbull quien acompañara a la cantante ante el micrófono, sin embargo, minutos antes de la presentación se informó que el artista no sería parte del evento en Tijuana.

La barranquillera se presentará la noche de este lunes 11 de agosto en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, y aunque en redes sociales expresó sentirse emocionada han surgido algunos contratiempos minutos antes del concierto. Y es que Pitbull sería parte del acto de apertura, pero su presentación fue cancelada y así se dio a conocer a través de un video en el que el cantante pide disculpas a los fans.

¿Por qué Pitbull no estará en el concierto de Shakira?

A través de un comunicado difundido en redes sociales se informó que Pitbull no pudo viajar de Miami, Florida, a México debido a “problemas técnicos en el avión”. Ante esto, le fue imposible al cantante trasladarse para ser parte del concierto de Shakira en Tijuana. La publicación estuvo acompañada de un video en el que el artista pidió disculpas al público por el repentino cambio en el evento.

Pitbull cancela su presentación en el concierto de Shakira en Tijuana. Foto: IG @ocesa

“Quiero empezar por decirle a todo el mundo afuera: disculpa que no puedo estar ahí esta noche, hay cosas en la vida que uno no puede controlar. Pero Tijuana y todo México viva de eso, que gocen, que bailen y que disfruten con la única, Shakira, gracias por la oportunidad y yo sé que vas a dar un show espectacular esta noche”, dijo el cantante.

Shakira lanza petición a sus fans para su concierto en Tijuana

La cantante colombiana también se pronunció a través de sus redes sociales en su regreso a México y lanzó una petición especial a los fanáticos que asistirán al concierto de esta noche en Tijuana, Baja California. Pidió que lleven globos sin helio que serán parte de una dinámica durante su interpretación del tema "Waka waka".