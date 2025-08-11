Pee Wee tendrá que pagar una enorme cantidad como fianza por manejar en estado de ebriedad | FOTO

El cantante Irvin Salinas, mejor conocido como Pee Wee, fue arrestado en la noche del domingo 10 de agosto en la ciudad de Edinburg, Texas, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol. Este incidente marca la segunda vez que el exvocalista de Kumbia Kings enfrenta cargos por un delito similar, lo que podría acarrearle consecuencias legales más graves.

Según los reportes iniciales, que fueron difundidos por varios medios de comunicación y confirmados por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, Pee Wee fue detenido alrededor de las 10:00 p.m. Su arresto se produjo después de que las autoridades lo sorprendieran manejando en un presunto estado de embriaguez.

Esta detención revive el escándalo de enero de 2024, cuando Pee Wee fue arrestado por el mismo motivo en el condado de Álamos, también en Texas. En aquel entonces, su mánager, Pepe Rincón, confirmó el incidente y el cantante ofreció una disculpa pública en la que se mostró arrepentido.

"En la madrugada me arrestaron y pasé unas horas en la cárcel. Nunca me había pasado. Obviamente, estoy arrepentido, apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general", declaró en una entrevista, y logró su liberación tras pagar una fianza de mil 500 dólares.

¿Cuánto tendrá que pagar Pee Wee de fianza?

Ahora, las circunstancias parecen ser más complejas, ya que el historial de reincidencia podría agravar su situación legal. Mientras que en 2024 se consideró una primera infracción, esta nueva detención lo coloca en un panorama más delicado. Su equipo legal ya trabaja para conseguir su liberación bajo fianza

Al respecto, fue el periodista Carlo Uriel quien confirmó que por el momento, la fianza para el cantante es de 5 mil dólares, es decir, poco más de 93 mil pesos mexicanos. Por el momento no se sabe si tiene la solvencia para pagar esta cantidad a las autoridades mientras espera el proceso en su contra.

ACTUALIZACIÓN: uD83DuDEA8

Se le ha fijado al cantante PeeWee la fianza de 5,000 dólares tras ser declarado culpable de conducir en estado de ebriedad. https://t.co/zwfIGS2VxF pic.twitter.com/FYF2d81wOa — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) August 11, 2025

¿Quién es Pee Wee?

Pee Wee, de 36 años, saltó a la fama a principios de la década de los 2000 como vocalista de la exitosa banda de cumbia pop Kumbia Kings, liderada por A.B. Quintanilla. Con éxitos como "Mi Dulce Niña" y "Sabes a Chocolate", el cantante se consolidó como una figura juvenil en la música latina. Tras su salida de la agrupación, continuó con una carrera como solista y participó en diversos proyectos televisivos y reality shows.

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo de relaciones públicas han emitido una declaración oficial sobre la detención, lo que ha mantenido en vilo a sus seguidores. La noticia provocó una gran cantidad de comentarios en redes sociales, donde los fans expresan su preocupación y desilusión por los problemas recurrentes del cantante con la ley.