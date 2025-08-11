Ninel Conde revela que sufrió duras amenazas e infidelidades en una relación tóxica

Desde el primer minuto en el que Ninel Conde pisó La Casa de los Famosos México para convertirse en una de las habitantes de la tercera temporada no han dejado de llover anécdotas sobre su vida, la estrella es una de las participantes más queridas por el público y también hay quienes desean que ya salga del proyecto.

Esta semana en la que Ninel Conde estuvo como líder de La Casa de los Famosos México, la ‘bombón asesino’ dejó al descubierto uno de los pasajes más tristes de su vida en donde no solo fue víctima de infidelidad sino también de malos tratos, según una charla que tuvo con su compañera Dalilah Polanco.

Mientras Dalilah Polanco y Ninel Conde tomaban un baño en el jacuzzi de la suite, las estrellas e integrantes del cuarto día platicaron sobre diversos momentos de su vida con sus parejas, a lo que recordaron como vivieron episodios de infidelidad con alguna de las personas que en el pasado sostuvieron una relación sentimental.

Ninel Conde habla de algunos momentos de su vida. Foto FB/lacasadelosfamososmx

Ninel Conde revela maltratos en una exrelación

La cantante y actriz Ninel Conde recordó uno de los momentos más tristes de su vida cuando una expareja de la que omitió su identidad le fue infiel con quien mencionó es una famosa conductora de televisión de la que tampoco reveló el nombre, pero eso no fue lo más fuerte qué dijo.

Ninel Conde habló de cómo se enteró que su expareja le fue infiel con la conductora de televisión, ya que en algún momento contestó el teléfono de la casa del hombre y era la amante quien estaba del otro lado, pero al confrontarlo hubo agresión física y amenazas.

Dalilah Polanco en todo momento estuvo al pendiente de la anécdota de su amiga y compañera de La Casa de los Famosos y también confesó que ella sufrió infidelidad en dos ocasiones, aunque tampoco dio mayores detalles sobre de quien se trató o si fue alguien conocido, ya que se sabe sostuvo un romance con el comediante Eugenio Derbez.

¿Ninel Conde la favorita en LCDLF?

Durante la primera semana de La Casa de los Famosos México, Ninel Conde se ganó el corazón de la audiencia quien aseguró que la cantante se había convertido en su favorita para ganar la tercera temporada, pero al cabo de unos días también hay quienes externaron su opinión en redes sociales y mencionaron qué se arrepintieron ya que aseguran la estrella sacó otra personalidad de villana, por lo que hay comentarios divididos al respecto, pero se conoce cuenta con bastante apoyo