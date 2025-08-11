Natanael Cano destroza el escenario y los instrumentos de trabajo de su DJ tras fallas técnicas en el Baja Fest

Natanael Cano fue quien cerró el festival Baja Beach Fest, realizado en Playas de Rosarito y en medio de su presentación se vivió una trifulca en donde hubo desde golpes hasta destrozo de mobiliario y equipo de trabajo, por lo que ahora el nombre del cantante de corridos tumbados es señalado.

El famoso cantante tuvo un disgusto con su equipo de trabajo, específicamente con el DJ encargado de su presentación en Baja Beach Fest, por lo que en medio del espectáculo y frente a miles de espectadores rompió una computadora y también se enfrentó a golpes con el músico.

El público filmó todo lo que pasó con sus celulares por lo que rápidamente los videos se viralizaron en redes sociales y Natanael Cano empezó a recibir un cúmulo de críticas al respecto por su actitud frente a las personas que se quedaron hasta el final del evento para ver el show del creador de los corridos tumbados.

Natanael Cano destrozó la computadora del DJ. FotocapturadepantallaTikTok

¿Qué pasó con Natanael Cano en el Baja Fest?

Todo sucedió en el escenario principal del festival Baja Beach en donde Natanael Cano realizó su show, según los videos el problema comenzó cuando se presentaron diversas fallas técnicas en el audio, ya que hay quienes aseguran que el DJ intentó que el espectáculo del cantante de corridos tumbados fracasara.

Natanael Cano acudió hasta donde se encontraba el DJ y empezó una discusión que se escuchó debido a que el micrófono seguía prendido, en medio de la intensa charla empezó una canción y eso despertó aún más el enojo del artista sonorense por lo que lanzó un golpe y de ahí comenzó la confrontación física.

Natanael Cano rompe equipo del DJ

Otra de las cosas que se ven en los videos es cómo Natanael Cano rompe una de las laptops del DJ, así como también les muestra a los asistentes cómo quedaron sus nudillos tras pelear, situación que ha desatado un sinfín de criticas sobre las acciones del cantante de corridos.

La actuación de Natanael Cano era una de las más esperadas por el público, ya que está en la promoción de sus nuevos temas del material de su reciente álbum titulado Porque la demora, disco que lanzó el 1 de julio y en donde incluye temas como Perlas Negras y Blanca Nieves, por mencionar algunas de las piezas.

Hasta el momento el cantante de 24 años no ha dado a conocer algún comunicado oficial sobre su comportamiento, mientras que el festival se deslindó de las acciones de Natanael Cano y todos los que colaboraron con actividades violentas durante el espectáculo.