Muere el rockero mexicano Óscar Lerma, mejor conocido como "Guadaña Jr"

Este lunes 11 de agosto se dio a conocer la noticia del fallecimiento del rockero mexicano "Guadaña Jr". Versiones preliminares, de testigos, indican que habría sido víctima de un ataque armado mientras estaba esperando en su auto el momento de subir al escenario, en una tocada que se realizaría en Cuautitlán, Estado de México, sin que hasta el momento haya datos oficiales sobre las circunstancias de su muerte.

Óscar Lerma era hijo del legendario David Lerma "El Guadaña", vocalista de la Banda Bostik, quien murió hace apenas unos meses (18 de mayo) a causa de una larga enfermedad que fue desmejorando su salud paulatinamente.

¿De qué murió el "Guadaña Jr"?

Aún no se esclarecen las causas de muerte. Foto: Facebook

Las circunstancias de su muerte son confusas, pues se dice que fuera del recinto donde se presentaría en el Centro de Espectáculos La Lonita en Cuautitlán habría ocurrido una balacera, donde habría resultado herido, sin embargo otras versiones indican que fue un ataque directo en su contra. Hasta el momento ni las autoridades ni familiares han aclarado los hechos.

Lo que sí se sabe es que "Guadaña Jr." fue encontrado sin vida en su automóvil...justo antes de ofrecer un show con su banda "Tributo al Gran Jefe", se lee en una publicación de Facebook.

La muerte de "Guadaña Jr." ha generado conmoción en la escena del rock mexicano y entre los seguidores de la banda, pues e sabe que tras la muerte de su padre, David Lerma, se generó una disputa por el legado y la herencia musical, por lo que incluso no podían tocar canciones de su autoría.