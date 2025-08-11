Maluma sorprende a sus fans en CDMX al cantar en la calle "El Rey" acompañado de mariachi | VIDEO

Maluma hizo vibrar a la Ciudad de México con los tres conciertos que ofreció como parte de su gira "+Pretty +Dirty World Tour", aunque cautivó a los fans con su espectáculo en el Palacio de los Deportes a su salida también sorprendió a otros que permanecieron afuera del recinto con la esperanza de verlo por unos instantes. El cantante bajó de su camioneta para saludarlos y también se aventó un "palomazo" junto al mariachi.

El intérprete de "Felices los 4" arrasó con los tres conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México y decenas de fanáticos corearon sus más conocidos temas. Aunque otro grupo que no pudo estar al interior del recinto se congregó en la puerta uno con la esperanza de tener un breve contacto con el artista colombiano, ante esto se organizaron y hasta este punto también llegaron mariachis.

Maluma da concierto improvisado a fans en la CDMX

Un grupo de fanáticos se reunió afuera de la puerta uno del Palacio de los Deportes acompañados del mariachi, el plan era bloquear la salida de Maluma luego de su concierto para verlo tan sólo unos segundos a través de la ventana de su camioneta sin imaginar que saldría mejor de lo que esperaban.

Aún con una copa de vino en la mano, el cantante colombiano no dudó en detenerse unos minutos y bajar de su camioneta cautivado tanto por el mariachi como por la euforia de los fanáticos. Entonces se acercó para saludar a algunos de los presentes mientras se escuchaban conocidas canciones como “Cielito lindo” a cargo del mariachi.

Maluma comenzó a interpretar “El Rey” de José Alfredo Jiménez dejando en shock al mariachi y los presentes, algo con lo que también demostró el gran cariño que tiene por sus fanáticos mexicanos.

Maluma regaña a fan en pleno concierto

Uno de los momentos que se hizo viral en redes sociales del último concierto de Maluma en la capital del país fue aquel en el que detuvo por unos minutos su presentación para reprender a una fanática que llevaba a su bebé de un año. El cantante le hizo saber el daño que el fuerte ruido podía hacerle al menor y calificó el acto de "irresponsable".

“Con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? Un año, ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu** mier**, donde el sonido está durísimo? Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí, la próxima vez protéjale los oídos o algo, la verdad eso es un acto de irresponsabilidad de usted”, dijo el cantante.