Llena de suspenso, terror psicológico y giros inesperados, así es la intrigante película argentina oculta de Netflix

Netflx tiene un amplio catálogo de títulos de películas, series, documentales o programas infantiles y de tanto por elegir en ocasiones terminamos por regresar a los clásicos que nunca nos fallan; sin embargo, hay joyitas ocultas que merecen la pena ver al menos una vez.

El claro ejemplo de lo anterior es una película argentina que se caracteriza por estar repleta de suspenso que junto al terror psicológico, te pondrá la piel chinita para que junto al protagonista trates de entender qué es lo que está ocurriendo y a preguntarte si tu mente no te estará jugando una mala pasada al crear escenarios que en realidad no son reales. ¿Pero qué es verdad?

Se trata de El Hijo, una película de 2019 que con tan solo hora y media de duración te atrapará y estallará dentro de ti todo tipo de emociones, desde aquellas que pasan por el miedo y el estrés, hasta el coraje y la desesperación de un padre desesperado por el bienestar de su hijo y la tensa relación con su esposa.

"En este thriller psicológico, la vida de Lorenzo se sale de control cuando se da cuenta que su esposa intenta apartarlo de su hijo", se lee en la sinopsis de Netflix.

La maldad está por todos lados. (Foto: IMDb)

¿De qué trata la película El Hijo?

El Hijo, película argentina dirigida por Sebastián Schindel, inicia con la historia de Lorenzo Roy (Joaquín Furriel), un pintor de 50 años con una vida difícil y complicada, pero que en un momento de motivación decide cambiar el rumbo de su vida para mejorarla, especialmente ahora que está por convertirse en padre.

Aunque la emoción lo desborda de emoción por la felicidad que siente de ver a Julieta (Martina Gusmán), su esposa embarazada y a punto de dar a luz, los escenarios comienzan a cambiar con un ambiente de terror psicológico y suspenso que no te dejan nada en claro, pero que te advierten que las cosas no van bien con su pareja.

Y es que de un momento a otro ella empieza a tener comportamientos extraños que radican en lo obsesivo y en lo malicioso, por lo que lo que en un inicio era miel sobre hojuelas, poco a poco la relación de los futuros padres comienza a ser tensa e inestable.

Pero todo empeora con el nacimiento del pequeño bebé, pues la esposa de Lorenzo no se detendrá y sus comportamientos empeorarán hasta ser un peligro para su familia. De tal forma que la hostilidad la llevará a no querer que su hijo esté junto a su pequeño. ¿Qué pasará? Todos se pondrán en contra de Lorenzo. (Foto: IMDb)

Final explicado de la película El Hijo

El final de la película, basada en el cuento 'Una madre protectora' de Guillermo Martínez, nos muestra a un Lorenzo que gracias a su esposa ya es visto por todos como un hombre peligroso, paranoico y que no debe de acercarse ni a ella ni a su hijo. De esta forma consigue quedarse bajo el cuidado total de su bebé.

Poco a poco descubrimos que Lorenzo estaba en lo cierto y que había dos bebés, y que su esposa escondía a su hijo verdadero el pequeño Henrik en un estado deplorable y demasiado enfermo. La toma final nos muestra a padre e hijo, demostrando que siempre tuvo razón y que los señalamientos en su contra eran totalmente falsos.

Sin embargo, de quien no vemos un final es para la esposa de Lorenzo, quien únicamente queda derrotada y bajo señalamientos de mentirosa, pero no se muestra cuáles son las consecuencias de sus mentiras y del haber tratado de esconder a su verdadero hijo.