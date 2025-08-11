La Casa de los Famosos México: esta es la razón por la que Facundo Gómez entró al reality show | VIDEO

La Casa de los Famosos México 3 ya comenzó a subir la temperatura entre los habitantes, por lo que ya existen algunas rivalidades entre los concursantes, una de ellas entre Facundo y Alexis Ayala. Gómez es uno de los favoritos, pero también uno de los más polémicos que hay en esta temporada. Ahora vamos a revelar los motivos que llevaron al conductor y comediante a ingresar al reality show más vistos de la televisión mexicana.

Durante un momento de contar historias dentro de la casa, Facundo no tuvo reparos en contar algunos detalles por los que llegó a la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. El conductor de televisión habría confirmado que decidió aceptar la invitación a formar parte del elenco de la edición de este 2025 gracias a que tiene muchas deudas que pagar y ya no tenía dinero.

'Facu', como le dicen al comediante, confirmó que si fuera millonario no estaría participando dentro de La Casa de los Famosos México 3. La necesidad de pagar las cuentas y deudas lo llevaron aceptar formar parte del programa. Gómez confirmó que el reality show significa pantalla, exposición y trabajo, por lo que no se iba a negar a entretener a la gente junto a 14 personas más durante varias semanas.

"Si yo estuviera millonario, no entraba. Es chamba, es pantalla, es trabajo",confirmó Facundo al recordar cuándo fue su último programa de radio, mismo del que se despidió de sus fans y donde rechazó un contrato de mucho dinero por buscar su felicidad. Gómez explicó a sus compañeros en el reality show.

Facundo reveló que desde que salió de radio tiene problemas económicos (IG: facufacundo)

Facundo confiesa problemas económicos

El comediante explicó que dejar el radio le significó perder una suma de dinero bastante importante. Facundo aseguró que en radio le tenía un contrato bastante bueno, mismo que le significa un ingreso constante, sin tener que preocuparse cuando llegaba la quincena o los gastos. Todo era trabajo del contador.

"A mí si me pego dejar el radio. Ganaba muy bien", comenzó su relato Facundo donde confirmó que el motivo por el que entró es porque tiene problemas económicos.

¿Qué busca Facundo al entrar a un proyecto?

Gómez confirmó que otro de los factores que consideró antes de entrar a La Casa de los Famosos México, más allá de dinero que se va a llevar y del premio millonario que podría recibir en caso de ganar la temporada 3, fue que la iba a pasar bien. El conductor de TV dejó claros los puntos que analiza antes de confirmar su lugar en cualquier proyecto. Uno de los más importantes es si se la va a pasar bien realizando su trabajo.

Gómez confirmó que antes de aceptar cualquier proyecto se pregunta si la pasará bien (IG: facufacundo)

"Siempre que hay un proyecto, lo primero que pienso es: '¿Me la voy a pasar bien? si o no'. Si la respuesta es sí, ya luego empiezan las otras preguntas. ¿Cuánto?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Qué día?, pero la primera pregunta que me hago es saber si me la voy a pasar bien", expresó Gómez en charla con Mar y Dalilah en el comedor.

Si bien es cierto que en las primeras dos semanas no ha salido nominado, la casa empieza a ponerse más candente y los habitantes empieza a tomar posturas contra otros concursantes. Facundo ya está en la mira de varios del Cuarto Noche, por lo que en la semana 3 podría ser votado por varios famosos. Sólo queda esperar a ver qué sorpresas depara el 24/7 de La Casa de los Famosos México.