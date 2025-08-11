La Casa de los Famosos México: Alexis Ayala y Facundo se pelean en plena gala

Alexis Ayala y Facundo se siguen peleando, además de que tienen situaciones tensas. Esta vez sucedió todo dentro de la gala de líder de la semana. Todo se sintió bastante fuerte porque no se dejan hablan uno a otro, queriendo siempre tener el protagonismo de la historia en sus espaldas.

Luego de esta conversación, fue Abelito quien participaba en la dinámica con los conductores, cuando Facundo decidió interrumpirlo, pero Alexis le dio un codazo en cámara para que lo dejara hablar, ya que era su momento de brillar y de hablar de Adrián Di Monte, el expulsado que a su vez era un gran amigo del influencer.

Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas:

Todos celebrando el triunfo de Aldo y Facundo solo en la cocina, ya sabe que va la nominación

Bien Alexis poniéndole su alto a Facundo

Es verdad. Facundo ha demostrado su falta de empatía con los más jóvenes, y Alexis lo ha frenado y le ha puesto un alto

Aaay Facundo grandes expectativas teníamos de tí. Sobre todo los chavorrucos te respaldaban. Pero parece que ya no

La verdad es que si Alexis no le pusiera un alto a Facundo seguiría fastidiando a los más jóvenes, al menos alguien lo encara

Líder de la semana: Aldo De Nigris

Fue Aldo De Nigris quien se quedó con la prueba del líder de la semana. El concurso era tener una cola de sirena o de tritón, luego utilizar únicamente las manos y soplar con la boca para que las pelotas en sus manos pudieran entrar en los huecos destinados a ello. El ganador es quien clavara las cinco rápidamente.

Ahora, Aldo De Nigris tiene un par de cosas en sus manos. La primera es que tiene la suite con varios lujos que no hay en la casa, misma que decidió compartir con su amigo Abelito. No lo dudó ni un segundo, debido a que han hecho una amistad increíble dentro del proyecto.

Por otra parte, está inmune y no podrá ser nominado. Por último, aunque podría serle arrebatado, tiene el poder de salvar a un compañero de la placa. En caso de que alguien más de su cuarto lo gane, la decisión podría ser totalmente diferente. Si el cuarto contrario hace lo propio, el juego se pondrá más intenso.