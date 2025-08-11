La Casa de los Famosos México: Aldo de Nigris gana la prueba del líder y queda inmune la tercera semana

La competencia avanza en La Casa de los Famosos México en medio de una fuerte tensión y conflictos que han llevado al límite a los participantes, quienes luchan por conservar su lugar en la competencia. A través de sus estrategias o usando los retos a su favor, harán hasta lo imposible por quedarse una semana más y esta vez fue Aldo de Nigris quien obtuvo uno de los grandes beneficios al ganar la prueba del líder.

Aldo de Nigris llegó a "La Casa" en medio de una fuerte controversia al verse acompañado de su tío, Poncho de Nigris, en la gala de estreno. El influencer regiomontano fue señalado de "colgarse" de la fama de su sobrino y resaltar luego del éxito que obtuvo durante su participación en la primera temporada; sin embargo, ahora es Aldo quien brilla con luz propia ocupando el lugar como uno de los favoritos.

Aldo de Nigris gana y conserva su lugar una semana más en LCDLF México

En esta ocasión los participantes pusieron a prueba su fortaleza física para ganar los beneficios como líder, pues el reto consistió en depositar pelotas en agujeros únicamente soplando. Para añadir más dificultad los habitantes usaron una "cola de sirena" que les impidió caminar y debían arrastrarse hasta la meta.

Priscila Valverde, Shiky, Aldo de Nigris y Mariana Botas se disputaron al final el liderazgo de la semana y fue el youtuber regiomontano quien se alzó ante la victoria obteniendo con ello el beneficio de la inmunidad por lo que no podrá ser nominado en la próxima gala.

¿Quién va con Aldo de Nigris a la suite?

Aldo de Nigris también obtuvo el beneficio de pasar una semana en la suite con una gran cantidad de amenidades y para ello puede elegir a otro de los participantes que será su compañero de cuarto. Ante esto, el youtuber optó por llevar con él a Abelito, con quien ha formado una gran amistad y también está entre los participantes favoritos para llegar a la final.

“La tengo un poco complicada, ¿verdad? El día de hoy me voy a ir por mi cuarto, derecha la flecha. Voy por mi cuarto, voy por una persona con la que me he llevado chido, me cae muy bien, está chiquitito, es de mi edad… me voy por el Abelico”, dijo De Nigris.

Junto a la inmunidad y la suite, Aldo de Nigris obtiene el beneficio de salvar a alguien de la placa de nominados el próximo viernes. Aunque antes debe luchar por conservar este premio con uno de los participantes que será elegido a través de otro reto durante la semana.