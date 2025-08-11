La canción de Joan Sebastian para dedicar a ese amor prohibido y escondido

El corazón y la mente de Joan Sebastian crearon una de las piezas más románticas de su repertorio, pero que pocos conocen que entre las estrofas se esconde que se trata de un amor prohibido, ya que el tema no lo dice abiertamente, pero si lo confiesa en uno de sus versos.

El cantautor originario de Juliantla, Guerrero compuso la letra de Amorcito mío, una romántica canción que habla de un hombre que espera el amor de una mujer que está con alguien más, puesto el tema no menciona que se trate de una infidelidad abiertamente, si muestra que hay alguien más con la mujer.

Joan Sebastian fue reconocido por su poder para escribir e interpretar importantes temas, entre los más conocidos de su repertorio están: Tatuajes, Sentimental, Eso y más, así como El primer tonto, por mencionar algunas, pero además es el creador de Amorcito mío, una pieza que es fundamental para su carrera.

Joan Sebastian tuvo grandes amores. Foto FB/joansebastian

¿A quien le escribió Joan Sebastian Amorcito mío?

El llamado ‘Rey del jaripeo’ no reveló la identidad de la mujer a la que le escribió Amorcito mío, aunque se sabe que fue un gran enamorado y que tuvo varias parejas en su vida, incluso algunas famosas tal es el caso de Maribel Guardia con quien procreó a su hijo Julián Figueroa, quien falleció el 9 de abril del 2023, así como también tuvo un romance con actriz Arleth Terán, quien fue la tercera en discordia de dicha relación.

Joan Sebastian falleció el 13 de julio del 2015, pero su trabajo sigue vivo en todas las canciones que dejó como legado, ya que tan solo en Spotify, el ídolo mexicano reúne más de 14 millones de oyentes mensuales que siguen escuchando alguna de las piezas de sus discos.

Joan Sebastian tuvo una relación con Maribel Guardia. Foto/especial

El nombre real de Joan Sebastian es José Manuel Figueroa Figueroa y era de la manera en la que firmaba sus composiciones, mismas que además de grabar él, también hay decenas que han sido interpretadas por alguno de sus colegas, y que son conocidas en otros países.

Letra completa de Amorcito Mío