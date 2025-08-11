JLo vive momento de pánico en pleno concierto con intruso inesperado y no deja de cantar | VIDEO

Jennifer López demostró que uno de los motivos por los que es considerada como una de las grandes de todos los tiempos en el mundo del espectáculo. La cantante vivió un momento inesperado durante su último concierto en Almaty, Kazajistán, el pasado 10 de agosto, pero nada la detuvo para seguir con su presentación. Eso sí, el momento quedó grabado y se volvió viral al poco tiempo en redes sociales.

La 'Diva del Bronx' se presentó en Almaty, Kazajistán como parte de su gira 'Up All Night: Live'. Lo que nadie se esperaba era que durante la presentación de sus grandes éxitos musicales, JLo terminaría sufriendo un momento inesperado que alertó a muchos de sus fans. La realidad es que la intérprete de 'On the flor' mantuvo la calma y siguió cantando a pesar de tener un intruso invadiendo su espacio.

El momento de "pánico" se presentó cuando sus fans comenzaron a gritar mientras Jennifer López estaba terminando uno de sus grandes éxitos. La gente quería alertar a JLo al ver un grillo subiendo por su cuerpo, hasta llegar al cuello. En este momento fue que la cantante se percató de la presencia del insecto y decidió quitárselo de encima para continuar con su presentación.

López realizó un movimiento sutil con la mano para quitar al grillo de su cuello. Posteriormente esbozó una sonrisa y le dijo a sus fans que le estaba haciendo cosquillas. Después de alejar al insecto de su cuerpo, la 'Diva del Bronx' continuó con su presentación en Kazajistán. El resto del concierto fue como lo había planeado la estrella de los escenarios y de la Hollywood.

Por lo menos fue un saltamontes y no una cucaracha voladora lo que le brincó encima a @JLo. uD83EuDEE2 pic.twitter.com/peyKav2eeG — Vaso De Aníbal (@VasoDeAnibal) August 11, 2025

Otros incidentes que ha sufrido JLo en el escenario

El grillo no es el primer percance que ha tenido la 'Diva del Bronx' en un escenario. La cantante ha tenido una serie de problemas de todo tipo a lo largo de su carrera como artista. Previo al grillo, en su gira 'Up All Night: Live in 2025', Jennifer López tuvo un accidente con su vestimenta que también se volvió viral. La falda de flecos dorados que llevaba sobre un leotardo se desprendió por completo durante su show en Polonia.

Caída en Las Vegas: otro de los accidentes que sufrió JLo fue en el 2018 en Las Vegas. La 'Diva del Bronx' perdió el equilibrio mientras saludaba a la gente y se fue de espaldas. Jennifer se incorporó rápidamente para evitar que la gente se espantara o pensara que se había hecho mucho daño. La cantante de 'On the flor' continuó con la coreografía sin perder el ritmo y la gente en la Ciudad del Pecado pudo disfrutar de todo un espectáculo digno de admirar y recordar para la eternidad. Eso sí, el momento viral fue la caída.

JLo se quitó el grillo con un movimiento rápido y sutil (X: these77389)

En el 2017 sufriría la que fue su primer caída recordada en redes sociales. La también actriz se encontraba bailando la coreografía de uno de sus grandes éxitos cuando comenzó a sufrir un calambre. Jennifer no pudo levantarse y sus bailarines tuvieron que acudir a auxiliarla para que pudiera ponerse de pie y continuar con el espectáculo como lo tenían programado. JLo presentó un gesto de dolor, pero continúo con la presentación sin mayores contratiempos.

Estos accidentes e incidentes que ha vivido a lo largo de su carrera han hecho que la imagen de Jennifer López se muestre como una artista en toda la extensión de la palabra; además de confirmar que el show debe continuar a pesar de todo lo que pueda ocurrir durante el espectáculo. Desde un insecto, perder parte del outfit o sufrir alguna caída o calambre.