Gatito se enamora de Belinda y se niega a separarse de ella en pleno evento | VIDEO

Belinda es una de las celebridades que en más de una ocasión ha expresado el gran amor que siente por los animales, motivo por el que tiene diferentes mascotas a las que lleva con ella en cada oportunidad. Como ocurrió en un reciente evento en el que estuvo acompañada de un gatito llamado Simba con quien protagonizó un tierno momento cuando al intentar separarlos para las fotografías él intentó aferrarse a la cantante.

La intérprete de "Luz sin gravedad" sigue sumando éxitos en su carrera y como parte de ello ha sido parte de los invitados especiales en diferentes eventos, como el realizado hace tan sólo unos días en la Ciudad de México por el Día Internacional del Gato. Al ser una gran amante de los animales, la también actriz fue invitada por una conocida marca de alimento para celebrar a los felinos en su día.

Belinda protagoniza tierno momento con su gatito

Durante el evento Belinda posó ante las cámaras con un gatito color blanco llamado Simba y también lo hizo partícipe al degustar del alimento especial para él; sin embargo, el instante que se robó los reflectores y las redes sociales es aquel en el que intentaron separarlos, pues el "michi" se negó a separarse de ella y se aferró con sus pequeñas patitas al cuello de la cantante.

“¡Es muy cariñoso!” #Belinda asistió a un evento para celebrar el Día Internacional del Gato pero el felino anfitrión no la quiso soltar causando un tierno momento entre los asistentes. uD83DuDE3BuD83DuDE38#DPMAlMomento pic.twitter.com/AIE2HpDrRM — De Primera Mano (@deprimeramano) August 11, 2025

Fiel a su estilo, la cantante tomó con humor lo ocurrido y con especial cuidado separó las patitas del gato de su cabello para evitar lastimarlo. Entre risas Belinda se limitó a expresar alivio al lograr que el gatito la soltara y, finalmente, bromeó con el apego del felino con ella: “Es muy cariñoso, pero muy cariñoso”.

¿Cuántas mascotas tiene Belinda?

Glen es sólo una de las mascotas que tiene Belinda, en abril pasado la cantante recurrió a sus redes sociales para lanzar un grito de ayuda a sus fans luego de que el gatito persa se extraviara. La cantante logró recuperarlo y es a través de su cuenta de Instagram que comparte detalles de los animales que tiene en su casa y a algunos de los que lleva con ella durante sus viajes.

Belinda también tiene una pequeña cabra llamada Flora que vive en su casa y corre libremente por los jardines de la propiedad. Además, la modelo tiene un pastor alemán que lleva por nombre Max y que aparece en algunos de sus videos, también forman parte de sus mascotas un loro de nombre Lola y una tortuga, Rocky, a la que adoptó en 2020.