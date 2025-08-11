¿Florinda Meza a MasterChef Celebrity? Aseguran que una televisora ya buscó a la actriz para la nueva temporada

TV Azteca estaría en pláticas con Florinda Meza para sumarla a la próxima temporada del exitoso MasterChef Celebrity México, según reporta el periodista Álex Kaffie. Dichas negociaciones buscarían aprovechar la popularidad de la actriz, tras el estreno de la bioserie Chespirito.

Aunque la televisora del Ajusco a aún no hace ningún anuncio oficial, la posibilidad de verla competir con delantal ya ha generado expectativas, sobre todo después del impacto que tuvo en miles de espectadores luego de conocer más de ella y su relación con Roberto Gómez Bolaños en Sin Querer Queriendo.

De aceptar la propuesta este sería el regreso de Florinda a la televisión mexicana después de al menos dos décadas de haber abandonado la pantalla chica y también resultaría una oportunidad para mostrarse al público como realmente es.

“Les digo que ya tuvieron una primera conversación los productores con la señora Florinda Meza. Es que saben que ahorita, donde se pare, va a generar, si no rating, conversación. Seguidores habrá, detractores también", dijo Kaffie.

De aceptar la propuesta este sería el regreso de Florinda a la televisión mexicana después de al menos dos décadas

¿Florinda Meza regresará a la televisión?

Alex Kaffie explicó que los productores quieren repetir el éxito que tuvieron con el concepto Generaciones y consideran que Meza, como figura emblemática de la tercera edad, aportaría no solo rating sino también mucha polémica y curiosidad por saber más sobre la personalidad de la actriz.

Alex señaló que, sin importar si sabe cocinar o no, la presencia de Florinda en el programa representaría “contenido”, incluso si solo la critican: "Pues para la próxima temporada, en la parte de los adultos mayores, una de las que les interesa a Televisión Azteca es la señora Florinda Meza”, dijo el periodista de espectáculos.

Alex señaló que, sin importar si sabe cocinar o no, su sola presencia en el programa representaría "contenido"

¿Regreso triunfal o más polémica?

Desde que se estrenó Sin Querer Queriendo, la actriz de El Chavo del 8 ha confrontado una fuerte ola de críticas en redes sociales. Muchos internautas la acusan de ser la responsable de la ruptura entre Roberto Gómez Bolaños y su exesposa, lo que ha desatado comentarios agresivos y de todo tipo.

Si bien, su llegada a la podría ser atractivo para los televidentes y fans de Florinda Meza, el contexto actual podría generarle dificultades pues llegaría en medio de una polémica fuerte hacia su persona, pues ahora su imagen pública se debate entre nostalgia de su personaje, admiración pero también rechazo.