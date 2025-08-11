Exesposa de Facundo lo defiende del hate después de pesada broma contra Aldo De Nigris

Después de la intensa controversia que desató en las redes sociales una broma dirigida a Aldo de Nigris, la exesposa de Facundo rompió el silencio para defender a su anterior pareja. A través de un mensaje en sus plataformas digitales, compartió su perspectiva sobre el conductor, abordando tanto sus defectos como sus virtudes.

Esmeralda Palacios enfatizó que, si bien respeta a Aldo de Nigris y el lugar que tiene en esta situación, su cercanía con Facundo por casi 20 años le da el derecho de opinar. "Es un tipo que me saca de quicio, me lleva al límite, sabe en dónde molestarme", escribió, describiéndolo como una persona muy inteligente y con gran facilidad de palabra, que a veces puede ser hiriente debido a su frontalidad.

¿Qué dijo Esmeralda sobre Facundo?

Sin embargo, también destacó el lado humano de Facundo. "Facundo podrá ser el que jala el tapete para que te caigas porque el chiste y el rating siempre prevalecerán, pero también será el que te pone el tapete si tienes que cruzar una corriente para salvarte", afirmó, pintando un retrato de su esposo como alguien complejo y multifacético.

El mensaje de Esmeralda culmina con una defensa apasionada de Facundo como persona, más allá de la figura pública. "Los seres humanos no somos perfectos, cometemos errores y se traza nuestra historia", reflexionó, agregando que está agradecida por dónde y con quién está hoy. A pesar de los errores del pasado, Esmeralda aseguró que Facundo es un gran ser humano, tanto como amigo como padre de sus hijos.

"Lo único perfecto son los tiempos de Dios y hoy agradezco en donde y con quien estoy, no cometería los mismos errores por qué aprendí, pero si puedo decirles el gran ser humano que es Facundo como amigo y papá, de nuestros hijos"

"¡Solo quería que supieran un poco más del tipo encerrado que está ahí! Y que recuerden lo que hizo en su vida, no solo lo que los TikTokers, Bots, o generadores de contenido quieren que lean," concluyó, pidiendo a los usuarios que consideren la trayectoria completa del conductor antes de emitir juicios.