Esta fue la última publicación de Óscar Lerma 'Guadaña Jr' antes de morir: "Amor, Paz y buen control"

Desde hace unas horas comenzó a circular información de la muerte de Óscar Lerma 'Guadaña Jr', hijo de David Lerma 'El Guadaña', quien habría sido atacado afuera del Centro de Espectáculos La Lonita, en Cuautitlán Izcalli, poco antes de subir al escenario en el que ofrecería un concierto.

Se sabe que el incidente ocurrió la noche del domingo 10 de agosto de 2025, fecha en la que Guadaña ofrecería un concierto con una actuación especial; sin embargo, este lunes el lugar confirmó el fallecimiento afuera de las instalaciones. Aunque las autoridades no han revelado detalles sobre el caso, se especula que habría sido asesinado en una balacera, o bien, en un ataque directo.

Tras todo lo anterior, las redes sociales del cantante se llenaron de mensajes lamentando su muerte, especialmente dos de ellas; una dedicada a su proyecto como solista; mientras que una más resultó de lo más dolorosa para los fans, ya que le dedicó unas palabras a su fallecido padre David Lerma 'El Guadaña'.

(Foto: FB Guadaña Jr)

Esta es la última publicación de 'Guadaña Jr' en redes

Tras la terrible noticia de su muerte, tan sólo un par de meses después de la de su padre, David Lerma 'El Guadaña', en redes sociales el público ha comenzado a despedir al rockero con mensajes lamentando su fallecimiento y pidiendo justicia en medio de todas las teorías que rodean su muerte.

Para ello, sus seguidores y files admiradores han recurrido a las redes sociales, como Facebook, desde donde despiden para siempre de 'Guadaña Jr' en lo que ya es su última publicación en Internet y donde se le recuerda con el alma enérgica y alegre que siempre demostró.

La última vez que el cantante estuvo activo en redes sociales fue la mañana del 8 de agosto cuando presumió tres fotografías de tocadas y reuniones del rockero y su equipo, quienes lucían playeras negras con la leyenda "Guadaña Jr Tributo al Gran Jefe". Y con pocas palabras reveló lo que el proyecto significaba para él.

"Amor, paz y buen control", escribió la mañana del 8 de agosto.