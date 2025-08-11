Emilio, hijo de Mariana Levy aparece caminando con bastón, ¿qué le pasó y cuál es su estado de salud?

Después de protagonizar una serie de problemas con Ana Bárbara, quien por años fue su madrastra, ahora José Emilio Fernández Levy vuelve a despertar la preocupación del público, ya que el joven apareció por los pasillos de Televisa y lo que llamó la atención de quienes lo observaron a su alrededor fue su problema para caminar, tanto así que lleva un bastón para apoyarse.

Fue en redes sociales en donde se dio a conocer un video capturado dentro de los pasillos de la televisora en donde se aprecia al joven de 21 años caminando y con una bolsa de plástico en una mano, así como apoyándose con un bastón, ya que se nota evidente que tiene una dificultad para poder desplazarse según la grabación del paparazzi del Instagram de TvyNovelas.

José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy e hijastro de Ana Bárbara, a estado en medio del escándalo en las ultimas semanas, por los incidentes en los que se ha visto involucrado, primero con su familia y ahora por su estado de salud, que todo parece indicar no es el mejor.

¿Qué le pasó a Emilio, hijo de Mariana Levy?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que José Emilio Fernández Levy no puede caminar bien, ya que en sus redes sociales no ha revelado los motivos que llevaron a tomar la decisión de utilizar un bastón para apoyarse, mientras que en la grabación tampoco se comparte un detalle más sobre su estado de salud.

¿Qué pasó entre Emilio Levy y Ana Bárbara?

José Emilio sostiene una relación fracturada con Ana Bárbara, con quien vivió durante su infancia después de la muerte de su madre Mariana Levy, ya que el joven acusó al esposo de la cantante, Ángel Muñoz, de presunto maltratarlo a él y a sus hermanos, incluido su hermano menor, José María, según declaró a algunos medios el nieto de Talina Fernández.

Emilio Levy y Ana Bárbara siguen distanciados. Foto IG/Emiliolevy, anabarbara

Ana Bárbara en repetidos momentos se ha dicho bastante afectada por lo que sucedió con José Emilio, a quien considera uno de sus hijos a pesar de todo lo que pasó en las últimas semanas, ya que también salió a la luz que el joven quiso vender información a medios de comunicación sobre la relación de la cantante y su vida privada, situación que detonó el distanciamiento entre ellos y que hasta la fecha por lo que no han vuelto a establecer comunicación.