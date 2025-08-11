Elaine Haro busca hacer las paces y separarse de Ninel, luego de la noche de Expulsión | VIDEO

Elaine Haro se sinceró con Priscila, quien aseguró que durante toda la semana pasada estuvieron muy encima del cuarto noche, molestándolos, reclamando o haciéndoles bromas pesadas como lo de Facundo contra Aldo De Nigris, por lo que aseguró que ya es momento de soltarlos porque eso es lo que no le gusta al público. Priscila estuvo de acuerdo.

"Yo creo que tenemos que convivir con ellos, hablarlo o callarnos. Lo que se me hace raro es que después de los comentarios de ayer, nosotros seamos los que no nos quieren. Entonces, lo que sí confío y quiero, es que estamos en un punto donde el cuarto puede renacer", dijo Elaine Haro

Todo esto resultó de los carros que llevaron a las afueras de La Casa de los Famosos, donde le dijeron a Mariana Botas o a Elaine Haro sobre Ninel Conde, a quien acusan de supuestamente intentar manipular a estas tres mujeres, cosa que la cantante y actriz se tomó muy a pecho.

La Casa de los Famosos buscan unirse

En este sentido, las chicas aseguraron que estaban en medio de un renacimiento como cuarto, para que se enfoquen en ellas y no las vean como un grupo de mujeres malas, pues las han acusado incluso de excluir a Mar, del equipo contrario. En esta conversación, sin embargo, no estuvo presente Ninel Conde. El Bombón Asesino es actualmente vista como la verdadera jefa del grupo de mujeres donde también está incluida Dalilah Polanco.

"No es engancharse, pero creo que sí estamos a muy buen momento de analizar, de analizar el cuarto, analizarme, sin tampoco meterme en el sobre pensar. Tomemos esto como el día cero y aprovechar. Salud, chica. Un día a la vez", dijo Elaine Haro

Este lunes, más tarde, fueron todos los integrantes de la casa quienes decidieron involucrarse en una actividad musical como si se tratara de grandes amigos, con el objetivo de dejar atrás las enemistades de los últimos días. Guana, Facundo, Abelito, Aaron, Priscila, Dalilah, Shiky, Ninel y Elaine estuvieron gozando durante toda la tarde.

Llega la época de paz a La Casa de los Famosos

Luego, fue Priscila quien llevó la conversación con Shiky, con quien discutieron sobre el plan de no tener mucha comunicación con el otro cuarto, llegando a la conclusión de que no es del todo necesario, pues hay personas con quienes se llevan bien, quienes les caen bien o se hablan.

"No convivir tanto con la otra habitación, pero es como forzar algo donde no. Aarón me cae bien, conversamos, Abelito pues como con todos, con Alexis hubo una pausa, Guana también muy guay, con Aldo tampoco puedo tener gran conversación, es buena persona. El punto es que somos personalidades diferentes, nos trajeron aquí para explotar. No hay forma de que todos seamos iguales y todos nos llevemos igual de bien, como en cualquier grupo social de la vida", dijo Priscila

Alexis Ayala también aseguró que ha tenido algunas reflexiones alrededor de La Casa de los Famosos. aseguró que actualmente está muy contento con las pruebas o los reto que les ponen, porque es el momento donde la casa está realmente unida, por ejemplo, trabajan para que todo salga bien en la comida y los presupuestos.

Por su parte, Elaine, Priscila y Shiky aseguraron que se está poniendo cada vez más difícil la competencia, pues no hay horarios, no saben lo que pasa, tienen una energía rara, la comida ha sido un tema difícil, pues incluso modificaron las dietas que llevaban afuera.