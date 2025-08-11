El cantante David Ortiz sufrió un grave accidente en pleno escenario cuando dio un salto y se lo tragó el escenario

En un impactante suceso durante un concierto, el cantante Pablo David Ortiz, integrante de la agrupación argentina Dale Q’ Va, resultó herido tras caer al vacío cuando una tarima del escenario colapsó al momento de dar un salto. El instante fue captado y difundido rápidamente en redes sociales, generando una ola de preocupación entre sus seguidores preocupados por el estado de salud del intérprete.

De acuerdo con un comunicado emitido por la agrupación, Ortiz sufrió heridas considerables y recibió varios puntos de sutura en la cabeza. Fue trasladado de urgencia para atención médica, donde informaron se encuentra en recuperación bajo observación médica para descartar lesiones mayores.

Su equipo comunicó que, debido a este accidente, el siguiente show, programado en Sumampa, ha sido suspendido por precaución. Mientras que Ortiz compartió un mensaje con sus fans para decirles cómo se encontraba: “Hola gente, quería contarles que estoy un poco mejor aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse".

Pese a lo grave que se percibió el accidente, Pablo David está fuera de peligro, pero su salud seguirá siendo evaluada, por lo que sus fans agradecieron que el intérprete no haya sufrido lesiones mayores.

Así fue el momento el escenario se traga a Pablo David

En el video compartido en el perfil de Instagram de Dale Q’ Va se observa el preciso momento en el que Pablo David está cantante frente a cientos de asistentes cuando brinca para bailar acorde a la música e inesperadamente la tabla donde estaba parado se rompe, lo que ocasiona que caiga hacia dentro del escenario.

En el clip se alcanza a observar cómo al momento de caer se golpea la cabeza, el brazo y una de sus piernas. Inmediatamente después se acercan sus compañeros para socorrerlo y ahí termina el video. El incidente lamentablemente dejó herido al intérprete por lo que se tuvo que cancelar el show así como los siguientes.

"Queremos informarles que David recibió varios puntos en la cabeza y se encuentra mejor, El día de hoy va a ser evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones", dice el comunicado.

¿Quién es Pablo David Ortiz?

Pablo David Ortiz, nació el 3 de marzo en Tilisarao, Argentina, se consolidó como una de las voces representativas del cuarteto, género tradicional cordobés. Ha sido vocalista en reconocidas bandas como La K’ura, Trulalá y Sabroso, y en la actualidad forma parte de Dale Q’ Va junto a Neno Aguirre, con quienes ha tenido una larga trayectoria y proyección.