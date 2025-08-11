Edén Muñoz sin visa para cantar en Estados Unidos y culpan a su exmánager

Edén Muñoz les comunicó a sus fanáticos que viven en Estados Unidos y que ya tenían los boletos comprados para alguno de los conciertos programados para lo que resta del 2025 en la Unión Americana, que debido a problemas con la llegada de su visa de trabajo la gira quedó cancelada.

Con un video que subió a sus redes sociales, el cantante de música regional mexicana dio a conocer que tuvo problema con su visa de trabajo para cantar en Estados Unidos, por lo que se une a la lista de todas las estrellas del regional mexicano con esta problemática.

Al igual que Edén Muñoz estrellas de la talla de Julión Álvarez, Espinoza Paz, Josi Cuen, Javier Rosas, Los Alegres del Barranco, Grupo Firme y Lorenzo de Monteclaro, son algunas de las agrupaciones o solistas que tienen cancelación o que aún no les llega su visa para ingresar a Estados Unidos y cumplir con los eventos que ya tiene programados.

“Desde que empezamos el proyecto como solista hace más de 4 años, poquito más, poquito menos, somos parte de este programa de procesos administrativos para nuestras visas, cosa que duraba tres semanas, a veces hasta 4, por eso teníamos todo el mes de julio de vacaciones, en esta ocasión se esta tardando más”, es lo que dijo Edén Muñoz.

Edén Muñoz cancela su gira en Estados Unidos. Foto captura de pantalla IG/edenmuñoz

¿Cancelan la visa de Edén Muñoz?

La visa de Edén Muñoz no ha sido cancelada, solo que su proceso se ha tardado más de lo normal es lo que dijo el cantante y lo reafirmó su mánager Ana Luisa, pero según información del periodista Javier Ceriani, la verdadera razón por la que el famoso tiene problemas con este proceso del gobierno de Estados Unidos es debido a su pasado.

“Saben por qué a él (Edén Muñoz) no lo dejaron entrar, por su exmánager Jesús Tirado que está en investigación hace muchos años”, es lo que reveló Ceriani en uno de los videos que sube.

¿Qué pasará con los conciertos de Edén Muñoz en Estados Unidos?

La producción de Edén Muñoz reprogramó toda la gira que tiene para Estados Unidos para el siguiente año, esto debido a que su documentación aún no está libre por lo que el exintegrante de Calibre 50 dio la cara y dijo lo que va a pasar con los eventos y boletos que ya estaban vendidos.