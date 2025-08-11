Delia García denuncia amenazas de muerte por polémicas de Facundo en La Casa de los Famosos México

Aunque Facundo comenzó la competencia en La Casa de los Famosos México como una de las grandes promesas y con una ola de apoyo, el público ha cambiado de opinión en los últimos días debido a la actitud del conductor y ahora ocupa un lugar entre los más odiados de la temporada. Debido a esto su familia está enfrentando momentos difíciles y así lo reveló su prometida, Delia García, quien denuncio haber recibido amenazas de muerte.

El conductor ha recibido duras críticas a través de redes sociales debido a su comportamiento en el reality show, así como por las alianzas que formó como integrante del cuarto Día junto Ninel Conde, Mariana Botas, Elaine Haro, Priscila Valverde y Dalilah Polanco que tampoco gozan de gran popularidad entre los fanáticos del programa ante los constantes enfrentamientos con otros participantes.

Prometida de Facundo preocupada ante amenazas por polémica en LCDLF México

Durante una transmisión en vivo Delia García se dijo sorprendida por la cantidad de mensajes violentos que ha recibido en los últimos días debido a las polémicas que ha protagonizado Facundo en La Casa de los Famosos México. Aunque la influencer fitness aseguró que no está dispuesta a responder de la misma manera y enfrascarse en el conflicto, se mostró preocupada ante lo grave de la situación.

@deliuxgarcia No sere parte del odio , que eso lo hagan los demas . Esa no sera mi bandera ? sonido original - soydeliagarcia

“De los últimos cinco días para acá he recibido unos mensajes escalofriantes, me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión. Ni siquiera sé si los puedo leer porque puede ser que me censuren el live, pero de verdad escalofriantes: amenazas de desvivición, de abusos.. cosas así”, dijo Delia García.

Escándalos de Facundo en La Casa de los Famosos México

Además de su alianza con Ninel Conde como parte del cuarto Día, Facundo ha recibido críticas en redes sociales por algunas de sus declaraciones y comportamiento. Como lo ocurrido con Aarón Mercury al confesar que no lo soporta y que desearía que no estuviera en este mundo, rivalidad que habría surgido, según el conductor, luego de que el tiktoker matara una araña y una abeja.

Otra de las polémicas del presentador ocurrió durante la segunda fiesta cuando intentó jugarle una pesada broma a Aldo de Nigris jalando el tapete en el que se encontraba parado para que se cayera sin medir las consecuencias. Fanáticos exigieron al programa tomar medidas al respecto destacando que el influencer regiomontano pudo haberse lastimado.