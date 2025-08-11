¿De qué murió 'El Guadaña Jr', hijo del cantante de la Banda Bostik?

Este fin de semana "El Guadaña Jr", quien fuera hijo del cantante David Lerma 'El Guadaña', líder de la Banda Bostik, perdió la vida en el Centro de Espectáculos La Lonita, ubicado en Cuautitlán Izcalli.

'El Guadaña Jr' intentaba seguir los pasos de su padre, quien falleció apenas en mayo pasado luego de padecer varios problemas de salud.

Este es el evento en donde "El Guadaña Jr" se presentaría en Cuautitlán Izcalli | Crédito: La Lonita

¿De qué murió 'El Guadaña Jr'?

Este domingo 10 de agosto se llevó a cabo el festival de rock urbano y punk Rock Sano Fest en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en donde se presentarían bandas como Sur16, Sam Sam, Garrobos, Leprosy, Monttana Band, Toma II y más. En este centro de espectáculos también actuaría 'El Guadaña Jr', interpretando éxitos que su padre hizo himnos en la Banda Bostik.

Aunque aún no se saben las causas de su muerte, ha trascendido que habría perdido la vida durante una balacera en el estacionamiento del lugar. Las autoridades del municipio de Cuautitlán Izcalli aún no emiten un comunicado sobre los hechos.

También ha trascendido por testigos que acudieron al festival de rock urbano, que 'El Guadaña Jr' estaba esperando su turno para subir a tocar, cuando presuntamente un hombre se acercó directamente a su vehículo para atacarlo directamente disparándole, sin que él pudiera defenderse.