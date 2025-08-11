¿Cuánto cuesta el lujoso anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le entregó a Georgina Rodríguez?

¡A prepararnos para la boda del año! Georgina Rodríguez sorprendió al mundo entero la mañana de este lunes al dar a conocer que tras años de noviazgo, por fin Cristiano Ronaldo le entregó el anillo. ¡En hora buena para la pareja!

Por medio de una publicación de Instagram, Georgina Rodríguez compartió una foto de su mano junto a la del astro del fútbol y en su dedo anular luce un precioso anillo de compromiso que destaca por una piedra de corte ovalado que ya está dando mucho de qué hablar.

Y es que el tamaño tiene una piedra, parecida al diamante, que ocupa toda la falange del dedo anular y por supuesto, las reacciones y las dudas sobre esta tremenda joya no se han hecho esperar . Aquí te contamos cuánto cuesta y todo lo que sabemos hasta el momento.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la modelo en su cuenta oficial de Instagram.