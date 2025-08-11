MÁS ENAMORADOS QUE NUNCA

Cristiano Ronaldo se compromete con Georgina Rodríguez y le entrega gigantesco diamante como anillo de compromiso | FOTO

Después de varios años de relación y dos hijos en común y seis en total, la pareja ha decidido dar el sí frente al altar

Enamorados y más felices que nunca Foto: Instagram @georginagio

Después de varios años de relación y dos hijos en común, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron hoy su compromiso matrimonial con una fotografía en la que la modelo presume el enorme diamante que le entregó el futbolista como anillo de compromiso.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en 2016, cuando ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci en Madrid. La pareja compartió que ambos sintieron una conexión intensa desde el primer encuentro y desde entonces no se separaron.

En octubre de 2021, anunciaron que esperaban gemelos, un niño y una niña pero al momento del nacimiento, en abril de 2022 sufrieron la pérdida del varón, por lo que, solo recibieron a su pequeña, a quien llamaron Bella Esmeralda y actualmente tiene 3 años de edad.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", dice la descripción de la foto que rápidamente se llenó de 'me gusta'.

| Foto: IG @georginagio

 

