Con lágrimas en los ojos y cara de decepción, así reaccionó la familia de Adrián Di Monte a su salida de La Casa de los Famosos

Por segunda semana consecutiva Adrián Di Monte entró a la tabla de nominados de La Casa de los Famosos México y aunque en esta ocasión los posicionamientos no fueron en su contra, el público decidió que era momento de que saliera del reality show.

La decisión sorprendió a muchos de sus fans, a los propios habitantes de La Casa de los Famosos y por supuesto, a su familia y amigos, quienes se dieron cita al estudio con la ilusión de no tener que verlo salir; sin embargo, la triste noticia llegó anoche con su expulsión.

Anoche Galilea Montijo dio la noticia de que Adrián Di Monte se convirtió en el segundo participante eliminado del reality de Televisa, un momento que incluso desató memes en redes sociales, ya que el famoso intentó regresar a la silla giratoria, pero sin éxito. De esta forma, terminó por subirse al auto que lo esperaba y abandonar el show.

Pero él no fue el único en vivir esta tención, ya que desde el foro lo esperaba su esposa Nuja Amor, así como algunos familiares y amigos, quienes al escuchar a Galilea Montijo rápidamente tornaron a caras de decepción e incluso molestia, mientras que su amada cubrió su rostro con ambas manos ante la triste derrota.

Sin embargo, los sentimientos cambiaron cuando por fin sus seres queridos pudieron reencontrarse con él tras dos largas semanas dentro de La Casa de los Famosos México; la primera hacia la que se dirigió tras despedirse de los habitantes, fue a su esposa, a quien besó y abrazó de alegría.

Posteriormente, Adrián Di Monte tomó la palabra para despedirse de sus compañeros del cuarto Día y Noche con unas motivadoras palabras, esto pese a que la semana pasada en el primer posicionamiento de esta temporada, todos a excepción de Mar Contreras y otros 3 nominados, se lanzaron en su contra.

Adrián Di Monte se despide de La Casa de los Famosos: "Los quiero muchísimo"

Tras el permiso de Galilea Montijo y de 'La Jefa', Adrián Di Monte tomó una de las cámaras para aparecer en la pantalla que el resto de habitantes tienen frente a la sala, para poder despedirse y enviarles unas palabras de aliento con las que dejó en claro que no hay rencores de por medio.

"Los quiero muchísimo, gracias por todo el cariño a todos, a todos. Facundo, te quiero, síguela rompiendo y el villano; Ninel, son hermosos en su papel. Todo el Cuarto Noche, querido Alexis, Aarón, Guana, mi Abelito, mi Aldo, mi Mar, échenle muchas ganas", dijo a los habitantes.

El ex esposo de Sandra Itzel también aseveró que fue un gusto participar y coincidir con todos en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. Finalmente agregó: "Ganen, jueguen y diviértanse, los amo", concluyó antes de dejar de aparecer para sus compañeros.

Más tarde, en la post gala junto a Ricardo Margaleff y Wendy Guevara, el ex participante del Cuarto Noche aseveró que el Cuarto Día debía de estar muy feliz porque supieron a quiénes nominar para sacar a uno de sus miembros y que aunque ellos querían nominar a Shiky, no les salió la estrategia.

Finalmente, Adrián Di Monte confesó que sus favoritos para llegar a la Gran Final es Mar Contreras, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury, además de que posiblemente también llegue Shiky. Aunque se perfiló más por Abelito:

"Si ganara Casa de los Famosos 3, a mí me daría mucho gusto, la verdad".

Adrián Di Monte llora al reencontrarse con su esposa, Nuja Amar

Luego de decirle adiós a la casa más famosa e México, Galilea Montijo recordó que en estas dos semanas el actor nunca dejó de hablar y decir lo mucho que extrañaba a su esposa, Nuja Amar, por lo que la conductora le pidió que pasara al escenario para un hermoso reencuentro que rompió en lágrimas al famoso.

Un beso y un largo abrazo los recién casados se olvidaron de la decepción ante una derrota frente a Mar Contreras, Priscila Valverde y Alexis Ayala, tres personajes que se llevaron la mayor cantidad de votos.

¿Quiénes han salido de La Casa de los Famosos México 3?

Hasta este 11 de agosto son dos los eliminados de La Casa de los Famosos 3; la primera en salir del reality show fue Olivia Collins y el segundo domingo de eliminación el público no tuvo piedad contra Adrián Di Monte, quien resultó expulsado del programa.