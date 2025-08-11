¿Cazzu ya tiene novio? La cantante aclara su situación sentimental tras llegar a CDMX

A su llegada a México, Cazzu se sinceró con la prensa y reveló si ya tiene novio, pues recientemente se le ha relacionado sentimentalmente con un hombre, por lo que aprovechó para aclarar su situación sentimental. La cantante no mostró resistencia y fue muy sincera en sus respuestas, por lo que con esto queda claro que por el momento está soltera, pero ¿Qué dijo del misterioso hombre con el que ha sido captada?

Cazzu llegó este fin de semana a la Ciudad de México para presentar su libro Perreo y al arribar al aeropuerto de la capital mexicana ya la esperaban medios de comunicación, con quienes abrió su corazón no solo sobre su vida sentimental, también habló de Christian Nodal, padre de su hija.

La Nena Trampa sorprendió al revelar que no considera justa la manutención que Nodal da a su hija Inti, son embargo, aclaró que no piensa pelear ante las leyes por más, pues ella tiene los medios económicos para mantener a su hija, y aseguró que mientras tenga la posibilidad siempre lo hará así.

A su vez, mencionó que todavía mantiene comunicación con la familia de Christian, especialmente con sus padres, con quienes comparte mensajes y fotos. Señaló que les tiene mucho cariño y un profundo aprecio. La intérprete no quiso abundar más en el tema de la convivencia entre su ex pareja y su hija y se limitó decir "lo que ven es lo que hay" haciendo referencia en que el cantante no ve a su pequeña.

¿Cazzu estrena novio?

Durante la charla con reporteros, le cuestionaron si ya tiene nuevo novio o está estrenando relación sentimental pues se le ha visto mucho con Tomás Manuel Campos conocido como C.R.O, un cantante argentino que además fue su novio en el pasado. Al respecto, aclaró que no hay un reencuentro sentimental entre ellos, pero sí hay mucho cariño de por medio y advirtió que la seguirán viendo con él, pues tienen muchos amigos en común.

Cazzu dejó claro que está soltera y aunque no dijo estar cerrada al amor, piensa que por el momento sería complicado pues tiene mucho trabajo y considera que una pareja necesita dedicarle tiempo, además de que también está centrada en la crianza de su hija y es algo que toma como prioridad.

¿Cazzu andaría otra vez con un mexicano?

Julieta Emilia Cazzuchelli no se negaría a entablar una relación sentimental otra vez, así lo mencionó durante la entrevista luego de que le preguntaron si nuevamente estaría dispuesta a relacionarse de manera amorosa con alguien de México a lo que contestó "¿De quién se trata?", respuesta que dio entre risas pero abierta a la posibilidad.