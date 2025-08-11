Cazzu revela que Nodal no ha visto a Inti desde que ella la trajo a CDMX, pero su ex suegra siempre está pendiente

Este lunes Cazzu llegó a la CDMX y al ser abordada por la prensa dio nuevos detalles sobre su vida privada, como es una supuesta nueva relación sentimental, así como detalles inéditos sobre su situación actual con Christian Nodal, padre de su hija.

Pues además de revelar que para ella le parece justa la manutención que Nodal está pagando para los cuidados y necesidades de su hija, Cazzu confesó que el esposo de Ángela Aguilar no ha tenido contacto con la niña desde el pasado 27 de mayo, fecha en la que la argentina llegó de sorpresa a la CDMX.

Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cazzu fue cuestionada sobre cuántas veces ha visto Nodal a la pequeña Inti, pues al menos de forma pública no se les ha visto convivir juntos. Sobre ello, la intérprete de Con Otra respondió que eso es algo que él debe de responder, pero dio a entender que es el último contacto que han tenido padre e hija.

"Creo que esas son preguntas que son sobre todo para él, pero lo que ven es lo que hay", dijo entre risas.

En el mismo tema, la presa le preguntó a Cazzu si en los últimos meses Christian Nodal ha viajado hasta Argentina para convivir con su hija, la trapera se negó a responder. Cabe destacar que la última vez que se tiene registro de lo anterior fue en septiembre de 2024, cuando festejó su primer año de vida.

Nodal no se ha posicionado al respecto. (Foto: IG @inti_cazzuchelli_fanpage)

Desde Argentina, Cazzu y Nodal le organizaron una lujosa fiesta a su hija con la temática de festival 'Inti Fest' en el que hubo juegos inflables, una rueda de la fortuna y golosinas, así como invitados de lujo como Nicki Nicole, íntima amiga de la cantante.

Cazzu habla de la mamá de Cristy Nodal y presume excelente relación con su ex suegra

En mayo pasado que Cazzu visitó la Ciudad de México para anunciar su gira de conciertos por el país también se dio a conocer que se reunió con Cristy y con Amely Nodal, madre y hermana del intérprete de regional mexicano, quienes viajaron hasta la capital para convivir con Inti.

De acuerdo con los detalles que se filtraron a la prensa y con los posteos que realizó la familia de Nodal, la cita ocurrió en un hotel de la CDMX, donde Inti también pudo jugar y disfrutar de la compañía de su primo, hijo de Amely Nodal. Estos momentos fueron revelados por la propia hermana del cantante de Adiós Amor.

Ahora que Julieta, nombre real de la argentina, regresó a México ella misma dio a conocer que tiene una buena comunicación con la familia de su ex, especialmente con su ex suegra, ya que no la han dejado sola durante su maternidad y tras la ruptura que tuvo con el intérprete.