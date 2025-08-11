Cazzu llega a CDMX sin Inti y se lanza contra Nodal por la baja manutención de su hija: "Es lo que él considera justo"

Tras realizar sold out en su gira de conciertos en México, Cazzu llegó a la CDMX muy emocionada de reencontrarse con sus fans en la presentación de su libro; sin embargo, al ser abordada por la prensa fue inevitable el cuestionamiento sobre Nodal, su ex.

La mañana de este lunes Cazzu fue captada por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICDMX), donde por primera vez habló de la relación que tiene con el padre de su hija, especialmente en el tema económico sobre la manutención que él aporta como padre de Inti.

En las preguntas le preguntaron a la trapera qué tanto la está apoyando Christian Nodal económicamente tras separarse y después de que él contrajo matrimonio con Ángela Aguilar. A lo anterior, Cazzu respondió que sí tienen un acuerdo de manutención, aunque éste sustento económico es bajo y ella no lo considera justo.

"Se podría decir que sí, no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo", dijo.

¿Cazzu demandará a Nodal? Esto dijo tras una baja manutención para Inti

Tras sincerarse sobre no considerar que la cantidad monetaria que Christian Nodal le aporta como manutención de la única hija que tienen en común, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante, también fue cuestionada sobre llevar el tema a una demanda legal; sin embargo, ella descartó que este sea su próximo paso.

En sus declaraciones a distintos medios de comunicación, entre ellos el reportero Edén Dorantes, aclaró que en su situación actual tiene los ingresos suficientes para poder mantener a su hija, ya que es una mujer que trabaja, esto pese a los altibajos de cada temporada.

"Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija porque tengo el potencial de trabajar", destacó.

Sobre ello, destacó que este mismo privilegio le da la posibilidad de saber qué batallas tomará y entrar en un pleito legal no está entre sus planes, ya que detrás existe un "sistema de leyes tan patriarcal" para el que por ahora no tiene energía: "Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer", insistió.

En ese mismo encuentro con la prensa, Cazzu también dio a entender que Nodal ha mantenido una paternidad ausente y que de hecho, no ha convivido con su hija Inti, de dos años, desde que ella la trajo a CDMX para anunciar su gira de conciertos en México.