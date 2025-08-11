Carlos Said responde a la polémica por las fotos con las que anunciaron el embarazo de Claudia Martín

Hace tan sólo unos días Claudia Martín confirmó lo que por semanas se mantuvo como un fuerte rumor: espera su primer bebé junto a Carlos Said. La pareja compartió a través de sus redes sociales una serie de fotografías en las que la actriz presume su "baby bump", aunque recibieron una ola de felicitaciones los comentarios negativos surgieron debido a que el actor aparece junto a su esposa con poca ropa, algo que algunos consideraron "innecesario".

Los actores anunciaron su compromiso en mayo pasado y tan sólo un mes después celebraron su unión con una íntima y elegante ceremonia. La inmediatez de la boda desató los primeros rumores de que Claudia Martín podría estar embarazada, pero fue hasta el pasado 2 de agosto cuando lo hicieron oficial a través de una serie de fotografías en las que ambos posan sin ropa.

¿Carlos Said molesto por las críticas en las fotos? Así reaccionó el actor

En las imágenes se observa a Claudia Martín posando ante las cámaras mientras muestra lo avanzado de su embarazo y junto a ella Carlos Said abrazándola, ambos sin ninguna prenda de ropa. Las postales en blanco y negro reflejaron la unión que existe en la pareja, así como la ilusión por la llegada de su primer bebé; sin embargo, no todos los internautas opinaron los mismo y algunos calificaron como "innecesaria" la manera en la que apareció el actor.

Carlos Said fue cuestionado al respecto durante un encuentro con los medios en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y, con el humor que lo caracteriza, bromeó sobre las críticas y afirmó que se trata de libertad de expresión por lo que ninguno le ha dado mayor importancia.

“Para ellos no es necesario, pero a mí me encanta quitarme la ropa. Yo respeto, hay tanta gente que le gusta hacer esto o lo otro y me vas a criticar, que cada quien haga de su vida lo que quiera. A mí me gusta encuerarme, si me quiero quitar la ropa ahorita me encuero, así que no me provoquen (…) Se respeta, es libertad de expresión, la gente mientras no falte al respeto que opinen lo que quieran opinar

Claudia Martín revela detalles de su embarazo

Por otra parte, Claudia Martín habló por primera vez sobre la manera en la que ha vivido la etapa de su embarazo y reveló que entre sus antojos destaca la fruta con picante. Además, indicó que uno de los síntomas que se ha manifestado con mayor frecuencia son los pies hinchados y aunque se negó a revelar cuántas semanas de embarazo tiene indicó que aún no saben si esperan a un niño o una niña.

La actriz también reaccionó a las críticas que ha recibido su pareja por las fotografías del embarazo expresando su total apoyo dejando de lado las opiniones negativas: “No pasa nada. A parte, la gente siempre va a hablar entonces no pasa nada, nos tiene sin cuidado”.