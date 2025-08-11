Aseguran que Alexis Ayala quiere ser como Mario Bezares por su nueva frase de posicionamientos

Dentro de "La Casa de los Famosos México", las interacciones entre los concursantes suelen ser analizadas al detalle por los espectadores, quienes notaron una curiosa similitud entre la forma de expresarse del actor Alexis Ayala y la que popularizó el conductor Mario Bezares en la temporada anterior.

Ayala, reconocido por su larga trayectoria en la televisión mexicana, captó la atención del público por su comportamiento dentro del reality show. En varias discusiones y posicionamientos con sus compañeros, el actor utiliza la frase "encontraré algo de valor en lo que me dices", la cual dice con una cadencia particular, una expresión imperturbable. Esta respuesta, que busca mantener la calma o una distancia emocional, fue interpretada como una estrategia para evitar confrontaciones directas.

Esta técnica ha recordado de inmediato a la utilizada por Mario Bezares en la temporada anterior del mismo programa. Su frase icónica, "interesante punto de vista", se volvió un meme y una de las expresiones más recordadas de esa edición. La esposa de Bezares, Brenda Bezares, explicó en su momento que la frase no era solo un recurso del conductor, sino que provenía de una práctica conocida como "access consciousness", una filosofía que promueve una actitud pacífica para no entrar en discusiones.

¿Por qué comparan a Alexis Ayala con Mario Bezares?

La comparación entre ambas frases no ha tardado en generar comentarios en redes sociales, donde los usuarios señalan que Alexis Ayala parece estar imitando la estrategia de Bezares. Aunque ambas frases tienen orígenes, así como contextos distintos, la forma en que se emplean para responder a comentarios de otros participantes y su efectividad para mantener la calma en situaciones de tensión es lo que las conecta en la mente del público.

Estas son algunas frases que puso el público en las redes sociales sobre la frase Alexis Ayala:

Amable y directo, me encanta

Mayito caía mejor que el otro

Alexis piensa que devoró con sus frases

Déjalo, es su muletilla estratégica, no hagas comparaciones

Sergio Mayer le dio clases solo que no le dejaron meter sus apuntes

No los comparo, pero es mejor Alexis desde mi punto de vista

Hasta el momento, la familia de Alexis Ayala no se ha pronunciado sobre estas comparaciones, lo que alimenta aún más el debate en redes sociales sobre si esta estrategia es consciente o simplemente una coincidencia. Lo cierto es que, al igual que en el caso de Bezares, la frase de Ayala está ganando popularidad y se está convirtiendo en una de las señas de identidad de esta nueva temporada de "La Casa de los Famosos México".