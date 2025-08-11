Arrestan a Pee Wee en Texas, ¿qué pasó con el ex vocalista de los Kumbia Kings?

Pee Wee fue arrestado la noche del domingo 10 de agosto en Edimburg Texas tras conducir bajo los efectos del alcohol, según reveló Carlo Uriel, colaborador de Flor Rubio. Cabe recordar que esta no es la primera vez que el cantante es arrestado por el mismo motivo.

Hasta ahora son pocos los detalles que se tienen del caso, pero de acuerdo con la información del periodista, quien tuvo acceso al expediente del arresto, fue cerca de las 10:00 de la noche del pasado domingo cuando lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad.

"Su equipo legal ya se encuentra trabajando para ver la posibilidad de salir bajo fianza", se lee en el mensaje que compartió, donde también está la foto de Pee Wee vistiendo con el uniforme naranja de las cárceles mexicanas.