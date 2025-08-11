Anitta se casa, la cantante brasileña desata rumores tras posar con un enorme anillo de compromiso

La cantante brasileña Anitta visitó México para realizar una participación en el Baja Beach Fest 2025 en playas de Rosarito de Baja California, y parece que fue el sitio ideal que eligió su pareja sentimental Ian Bortolanza para pedirle matrimonio, según se aprecia en varias imágenes virales.

Las redes sociales explotaron tras lo que fue el posible anuncio de compromiso de la cantante Anitta y de su pareja sentimental Ian Bortolanza, ya que según se aprecia en dos fotografías que le dan vuelta a Internet, la famosa cantante está a punto de llegar al altar.

Aunque la relación sentimental Anitta no es tan pública, ya que la estrella decidió mantener al margen a sus fanáticos de esta etapa de su vida, se conoce que está muy enamorada desde hace varios meses de un ejecutivo que también es originario de Brasil.

La fotografía que se volvió viral sobre el anillo de compromiso de Anitta. Foto IG/jbalvin

¿Anitta se va a casar?

En las fotografías que compartió J Balvin, amigo de la cantante que fue el encargado de dar a conocer la noticia aparece la intérprete de Envolver besando a su ahora prometido Ian Bortolanza mientras en primer plano se aprecia el gran diamante que ahora luce la brasileña en su mano.

Además de la enorme joya cuadrada de diamantes que rodean una piedra amarilla, en la fotografía que publicó J Balvil también aparece el escrito: “anillo de compromiso, felicidades, los veré en su matrimonio”, con lo que dio a conocer la noticia, que parece que Anitta confirmó tiempo después ya que subió a su cuenta en Instagram un carrusel de dicho día con una imagen de ella fumando en donde también se ve el anillo.

Ian Bortolanza tiene 33 años y es de Brasil al igual que Anitta. Foto IG/anitta

¿Quién es el novio de Anitta?

Poco se conoce de la pareja sentimental de Anitta, muchos desconocían que ella sostuviera una relación y que incluso estuviera tan enamorada como para casarse, pero entre lo que se ha logrado recabar del hombre que le robó el corazón a la estrella, ya que hay que puntualizar en que las redes sociales de Ian Bortolanza son privadas, es que tiene 33 años y es originario de Santa Catarina, Brasil.

Se desempeña como director de una agencia de consultoría y gestión de marketing deportivo, así como también se sabe es productor de un podcast sobre combates y que fue desde principios de marzo de este 2025 cuando empezó a compartir viajes y eventos con Anitta.

Es importante destacar que hasta el momento ni Anitta y tampoco Ian Bortolanza han confirmado que estén preparando una boda, por lo que todo queda a las palabras emitidas por el colombiano J Balvin quien felicitó a la pareja, aunque se desconoce si se trata de una broma o es real.