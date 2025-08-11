Alexis Ayala se ríe de Facundo tras imitación del 'Chicharito' en el posicionamiento: "Te convertiste en Gollum" | VIDEO

El posicionamiento de anoche en La Casa de los Famosos México nos dejó momentos memorables y polémicos que incluso han dividido la reacción entre los fans del reality show; uno de los casos más comentados hasta ahora es la pelea entre Facundo y Alexis Ayala.

Recordemos que la semana pasada en uno de los juegos que tienen los famosos, Alexis Ayala le gritó "¡quítate!" a Elaine Haro para lograr llegar al baño y presionar el botón que los haría vencer la prueba; sin embargo, Ninel Conde estalló en contra del actor acusándolo de cometer violencia de género al asegurar que violentó a la joven actriz.

Si bien el galán de las telenovelas negó que las cosas fueran por ese camino, el discurso continuó a lo largo de la semana y el pleito se alargó hasta este domingo, cuando Facundo arremetió en contra el miembro del Cuarto Noche, asegurando que tiene otros comportamientos machistas hacia las mujeres de la casa.

Cuando Galilea Montijo le pidió a Facundo que se acercara al nominado que quisiera que salga de La Casa de los Famosos, no dudó en irse con el actor, a quien le dijo imitando al 'Chicharito' bajo su frase de "interesante...":

Con esta frase respondió el actor. (Foto: IG alexisayala)

"Señor Ayala, el día de hoy traigo mi pala y como todo lo enlodas, voy a enterrarte con algunas de tus palabras, aunque no son todas. Para ti que las mujeres se estén maquillando es una pérdida de tiempo, sí que se estén maquillando, más bien crees que deberían estar limpiando mientras tú tomas tu siesta constante. Interesante...", dijo.

En su posicionamiento, Facundo le hizo saber al actor que su corazón se ha estado deformando dentro de las jugadas, pues aunque cree tener la razón, continúa fallando. Asimismo, reveló que ha tratado mal a sus compañeras y para rematar sentenció: "Si del Cuarto Noche está cayendo el rey, esto se llama jaque mate".

Alexis Ayala llama Gollum a Facundo tras posicionamiento

Entre risas y aplausos celebrando la creatividad de Facundo, Alexis Ayala respondió al comediante asegurando que tratará de buscar "algo de valor" en su posicionamiento, pues aseguró que aunque aceptó sus palabras, no las comparte.

""Si algo estoy haciendo es lavar trastes y me encanta, es una gran terapia paran mí; la bandera con la que estás manejando las cosas no se me hace justa porque no ha sucedido en este juego", reviró.

En la acalorada discusión Alexis Ayala reveló a todos los habitantes que hace unos días el comediante se le acercó con soberbia para hablar de los peones, torres y piezas dentro de La Casa de los Famosos, y fue entonces cuando comparó a Facundo con Gollum, el villano de El Señor de los Anillos.

"Tú te caíste del tablero y te convertiste en Gollum, en ese personaje que ahora es oscuro y lleno de avaricia y no todo lo que brilla es Día, como dice Mar, hay que buscar las cosas bien en el fondo; todos tenemos algo bueno que dar y ese juego también se trata de encontrar lo bueno Facundo, y tú eres mucho más inteligente como para estar buscando todo el día apagar a la gente", dijo.

Tras llamarlo traidor, avaricioso y mentiroso, se despidió con un "querido Gollum" y terminaron con el posicionamiento, no sin antes Facundo demostrar su caballerosidad al quitarse el saco y ponérselo a Mariana Botas.