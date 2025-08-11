Adrián Marcelo quiere ser alcalde de Monterrey, así lo anunció en sus redes sociales

El influencer y conductor de televisión Adrián Marcelo, conocido por su estilo polémico y su humor controvertido, ha respondido a una reciente denuncia por violencia política de género en su contra afirmando que la situación, lejos de perjudicarlo, impulsa sus aspiraciones para convertirse en alcalde de Monterrey.

Adrián Marcelo, de 34 años, se ha labrado una carrera en medios como Multimedios y, más recientemente, en plataformas digitales y programas de telerrealidad como "La Casa de los Famosos México", donde su personalidad generó diversas controversias. Su tipo de humor, que algunos señalan como misógino, gordofóbico y racista, lo ha colocado en el ojo del huracán en varias ocasiones, pero él lo defiende como parte de su estilo. Pese a las críticas, Marcelo se ha posicionado como una figura con una considerable base de seguidores en redes sociales.

La última polémica que lo envuelve se originó a partir de una denuncia por violencia política de género presentada por Mariana Rodríguez, excandidata a la alcaldía de Monterrey y esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García. La denuncia se relaciona con comentarios que Marcelo emitió en un video de YouTube en mayo de 2024, en los que el Tribunal Electoral de Nuevo León encontró que el influencer empleó estereotipos de género y reprodujo micromachismos que afectaron la dignidad de Rodríguez y obstaculizaron sus derechos político-electorales.

El influencer está en el centro de la polémica. Crédito: @adrianm10

Aunque Marcelo ofreció una disculpa pública en video tras la resolución, su reacción más reciente en redes sociales fue de desafío ante los hechos ocurridos. En su cuenta de X (anteriormente Twitter) publicó un mensaje en el que abiertamente utiliza la denuncia como un trampolín político:

"Lo único que logra la denuncia por violencia política de género es impulsar mi carrera política. No soluciona nada, al contrario, me pone justo donde tengo que estar: En la conversación. Sin quererlo, me acercaron más a algo que para mí es inevitable: Ser alcalde de Monterrey".

Con este mensaje, Adrián Marcelo demuestra una estrategia de capitalización de la atención mediática. En lugar de ceder a la presión o minimizar el escándalo, lo asume como una oportunidad para posicionarse en el debate público y reafirmar su ambición de contender por un puesto político. Sus palabras han generado un debate en redes sociales, dividiendo a la opinión pública entre quienes lo apoyan y quienes critican su actitud de normalizar la violencia de género para fines personales.

Hasta el momento, no existe naca oficial sobre la postulación de Marcelo a la alcaldía de Monterrey ni se conoce si cuenta con el respaldo de algún partido político. Sin embargo, su mensaje subraya la creciente tendencia de figuras públicas a utilizar la controversia como una herramienta para ganar visibilidad en el ámbito político.