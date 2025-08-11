Adrián Di Monte no quería abandonar LCDLFM y así quiso regresar; fans lo tachan de "ridículo" | VIDEO

Adrián Di Monte se convirtió en el segundo eliminado de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, pero en su salida dejó una polémica que no tardó en explotar en redes sociales. Tras salir de la silla giratoria, el cubano quedó sorprendido al ver que fue el eliminado y quería regresarse. Algunos fans aseguraron que la producción se equivocó y le indicaron que no debía de salir. Otros lo tacharon de "ridículo".

Adrián Di Monte y Priscila Valverde fueron los habitantes que se encargaron de llegar hasta las últimas instancias en la Gala de Eliminación del pasado 10 de agosto. El cubano fue el primero en entrar a la silla giratoria. En segundo lugar entró la reina de belleza. Después de algunas vueltas, la producción le abrió la puerta al cubano para confirmar que estaba fuera de la competencia en la semana 2. Lo que nadie se espera era su reacción, ya que se dio la media vuelta, como si no quisiera abandonar el reality show.

En el video que se volvió viral en redes sociales se aprecia como la producción le abre la puerta a Adrián, quien con una sonrisa da el primer paso y sale de la silla. Al levantar la mirada se da cuenta que está en el pasillo de salida de La Casa de los Famosos México, por lo que intenta volver. La producción se percata que Adrián quería regresar a la silla, por lo que le cerró la puerta de "inmediato". Al actor no le quedó de otra que caminar por el pasillo que lo llevaba hacía el auto que lo llevaría al foro junto a Galilea Montijo.

Tras la sorpresa de salir y de no poder volver a la puerta giratoria, Adrián caminó por el pasillo y terminó subiendo al auto que lo llevaría al foro para tener un primer contacto con gente fuera de la casa. Di Monte llegó al foro, saludó a Galilea y terminó fundiéndose en un beso con su amada esposa, con quien podrá disfrutar de la luna de miel tras su salida de La Casa de los Famosos México 3.

La reacción tras la salida de Adrián Di Monte de La Casa de los Famosos

Las redes sociales se dividieron al ver que Di Monte era el eliminado de la semana 2 del reality show más polémico de la televisión mexicana. Por un lado están todas las personas que ya habían comenzado a quererlo y a conocer esa gran persona que era dentro de La Casa de los Famosos México. Por el otro lado están los que todavía no olvidaban su pasado y el problema que tuvo con una expareja.

"Adrián se quería volver a meter a la casa porque pensó que se equivocaron y le cerraron más rápido la puerta, JAJAJA QUE HUMILLACIÓN", "Mi México no lo podía hacer dos veces. No podía salvar a un misógino..", "Justo hoy se veía más guapo que nunca Adrián Di Monte, todo de negro. ¡No te tocaba chiquito! ¡Estas hermoso! Lo mucho que perdemos los televidentes. Me siento devastada..." y "Adrián Di Monte creyó que se había salvado en La Casa de los Famosos México y cuando vio que era el eliminado se quería regresar al carrusel para que lo metieran de nuevo", son algunos de los comentarios que aparecen en X y TikTok.

Adrián Di Monte se quiso regresar al programa (X: irving_j13)

La reacción dentro de La Casa de los Famosos México

Además de todo lo que se dijo en redes sociales tras la salida de Adrián Di Monte, la salida del cubano causó un poco de controversia dentro del programa. Mar fue la encargada de soltar el comentario que provocó a gente de Cuarto Día. La cantante confirmó que Adrián se fue porque ya no quería estar dentro del programa, como haciendo menos el trabajo de los seguidores de Priscila Valverde.

En otras palabras, Mar hizo menos el trabajo realizado por los seguidores de la modelo y dejó entrever que lo que realmente había pasado es que los fans de Adrián no votaron por él debido a que no quería continuar dentro de la casa y extrañaba mucho a su esposa. La justificación fue que quería estar de luna de miel con su amada y no dentro del programa más polémico de la televisión mexicana.