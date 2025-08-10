Raquel Bigorra recuerda la polémica en su contra tras destaparse íntimo secreto de Daniel Bisogno

Raquel Bigorra fue la invitada especial al proyecto de Yordi Rosado en su podcast, la estrella de la televisión tocó un tema que ha sido relevante en su carrera y vida personal y que corresponde a la amistad que sostuvo por bastante tiempo, pero que en los últimos años se acabó de una manera polémica con Daniel Bisogno.

La estrella cubana dio a conocer diversos pasajes de su vida y casi al final de la entrevista habló de la amistad que sostuvo con Daniel Bisogno, ya que además de compañeros en la televisión también vivieron una cercana relación de hermandad, fueron vecinos y compadres.

La famosa mencionó que hizo muchas cosas con Daniel Bisogno y que lo consideró parte de su familia, pero en 2019 su conexión se acabó en medio de una controversia por una filtración de información y fotografías privada del conductor de Ventaneando, que le atribuyeron la culpabilidad a Raquel Bigorra.

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno. Foto FB/raquelbigorra

¿Qué dijo Raquel Bigorra de Daniel Bisogno?

En el podcast con Yordi Rosado, Raquel Bigorra se sinceró sobre cómo sobre llevó toda la polémica respecto al altercado que vivió con Daniel Bisogno, tras una serie de programas que lanzaron en Ventaneando en donde mencionaron que la cubana vendía a medios de comunicación información de varios de sus compañeros del espectáculo.

Raquel Bigorra contó que lloró por días después de que en revistas y programas de televisión en donde se hablaba de que ella vendía información, pero nunca pensó que las cosas se salieran de control al grado de recibir tanto odio por parte de Ventaneando en el que Daniel Bisogno trabajó.

“Fue un programa de televisión con escaleta, ese viernes fue mi cumpleaños”, fue lo que dijo para después confesar que sufrió bastante y a partir de eso acabó su relación con el conductor de televisión.

¿Hubo reconciliación de Raquel Bigorra con Daniel Bisogno?

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno jamás volvieron a tener contacto, se conoce que el conductor de Ventaneando falleció el 20 de febrero de 2025 debido a una falla multiorgánica y la cubana solo le envió condolencias a la familia, con quien también mencionó que se ha mantenido alejada.

La también conductora recordó que decidió alejarse de muchas personas a raíz de lo que pasó con Daniel Bisogno, ya que las cosas y señalamientos siempre estuvieron a la orden del día y aunque recibió el apoyo de muchos de sus compañeros y amigos, de otros siempre hubo resentimientos.