¿Quién era Juan Carlos Ramírez, el arquitecto y actor de Dra Lucía y El Último Rey que falleció por una grave enfermedad?

Este domingo el mundo del espectáculo tuvo una gran pérdida tras confirmarse el fallecimiento del actor Juan Carlos Ramírez Ayala, recordado por su actuación en Como Dice el Dicho, La Rosa de Guadalupe, Rosario Tijeras o más recientemente El Último Rey.

Su nombre se volvió tendencia después de que su agencia dio a conocer la lamentable noticia y compartió una foto de la familia del actor despidiéndolo en un funeral íntimo y privado. La muerte de Juan Carlos Ramírez conmocionó ya que sufrió de un aneurisma cerebral, la misma enfermedad cerebrovascular que afectó el estado de salud de la actriz Yolanda Andrade.

Tras causar conmoción en el espectáculo en México, muchos se preguntan quién era este famoso y más detalles sobre su vida, y hemos de adelantar que su carrera en la actuación era amplia y con participaciones importantes, eso sin mencionar que también tenía estudios en arquitectura.

A través de su perfil de LinkedIn, el actor también solía compartir más detalles de su perfil profesional en el que destacan sus estudios como Licenciado en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. De hecho, también se sabe que antes de debutar en la actuación, laboró en esta área profesional.

Esto es todo lo que sabemos de la vida del actor. (Foto: IG @juancarlosramirezmx)

Sus estudios en dicho plantel iniciaron en 2008 y culminaron en 2014, según se aprecia en su perfil. Su experiencia en este ámbito inició en 2015 con un voluntariado de arquitectura en una fundación, aunque también destacó en trabajos como:

Dibujante y diseño arquitectónico

Diseñador de arquitectura sustentable

Arquitecto, diseñador y urbanista

Actor, emprendedor y arquitecto, así era la vida de Juan Carlos Ramírez Ayala

Si bien muchos recuerdan a Juan Carlos Ramírez Ayala por su trabajo como actor en series como Rosario Tijeras o en años recientes con la Dra. Lucía y la serie biográfica de Vicente Fernández, El Último Rey, lo cierto es que era mucho más que esto, pues en su canal de YouTube recordó que también es un arquitecto titulado y un emprendedor.

Aunque existen pocos detalles de su vida privada, el famoso que falleció a los 38 años fue emprendedor al fundar la empresa AHÓ - Arte Hispana de Origen que es una marca de ropa artesanal huichol donde estuvo desde el 2014 y por poco más de una década.

El actor también era un amante del deporte, según se aprecia en sus redes sociales. (Foto: IG @juancarlosramirezmx)

Por otro lado, en su perfil de LinkedIn, se aprecia que Juan Carlos Ramírez Ayala también fue cofundador de Lumpira, una empresa en la que estuvo del 2016 al 2024. Esta vida empresarial y dentro del gremio de arquitectos lo combinó con la actuación, donde empezó aproximadamente en el 2016.

Se sabe que el famoso también es un actor titulado de Argos Casa Azul, la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales ubicada en Tlalnepantla. Más tarde su perfil en la actuación comenzó como actor profesional para Televisa Univision, NBC, Telemundo, TV Azteca, ViX y Sony Pictures Entertainment.

Series y películas en las que actuó

Juan Carlos Ramírez Ayala protagonizó y coprotagonizó distintos proyectos como series y telenovelas mexicanas; entre sus casos más conocidos destaca La Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho; sin embargo, su trayectoria actoral es mucho más amplia de lo que se piensa.

Aquí te compartimos parte de su trayectoria.

El Último Rey

Minas de Pasión

Marea de Pasiones

Rosario Tijeras, temporada 4

Dra Lucía

Esta historia me suena

Un día para vivir

Preso No. 1

El Boxeador

Como dice el dicho

La rosa de Guadalupe